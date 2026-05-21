Rafael Gordillo ya descansa en su domicilio tras sufrir el lunes una afección cardíaca

El 'Vendaval del Polígono' ha recibido este jueves el alta médica tras el incidente coronario que padeció a principios de semana, aunque entró y salió por su propio pie del Hospital Quirón Infanta Luisa de Triana, por lo que se espera que pronto retome su actividad institucional

Rafael Gordillo, uno de los indiscutibles mitos vivientes del Real Betis, ha tenido esta semana lo que él mismo califica en 'pétit comité' como "un susto". El presidente de la Fundación RBB y cabeza visible de la representación institucional de la entidad heliopolitana sufrió en la tarde-noche del pasado lunes 18 de mayo una afección cardíaca que le obligó a visitar el Hospital Quirón Infanta Luisa de Triana, donde ha permanecido ingresado hasta el mediodía de este mismo jueves, cuando, como informa 'ABC de Sevilla', el almendralejense de cuna ha recibido el alta, descansando ya en su domicilio particular de Sevilla Este.

Con 69 años recién cumplidos, han sido unos días complicados en la UCI para el 'Vendaval del Polígono', que entró y salió, con todo, por su propio pie del centro médico, evolucionando favorablemente hasta el punto de aceptar los doctores que abrochara su recuperación en casa. Deseando volver pronto a su actividad, toca ahora al otrora carrilero zurdo un poco de sosiego y relax, aunque quienes lo conocen, que han colmado su teléfono y el de sus amigos y familiares estos días de mensajes y llamadas interesándose por su salud, están seguros de verle enseguida al pie del cañón ejerciendo sus funciones.

Tercer episodio cardíaco que sufre Rafael Gordillo

Éste es el segundo episodio coronario que sufre Rafael Gordillo en los últimos años. Así las cosas, el que fuera presidente del Real Betis en pleno proceso concursal (entre 2010 y 2011) fue víctima de un infarto de miocardio en octubre de 2016, recuperándose satisfactoriamente para volver pocos meses después al trabajo con normalidad. Antes, en noviembre de 2014, fue atendido por una taquicardia intraventicular en el mismo centro médico. Habitual en el palco de autoridades tanto en los partidos en el Benito Villamarín y el Estadio de La Cartuja como a domicilio, ahora acompaña a otra leyenda como Joaquín Sánchez, consejero de nuevo cuño y adjunto a la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo.

Toda una vida dedicada al Real Betis: del césped al palco

El 75 veces internacional absoluto español nació en Almendralejo (Badajoz) al estar jugando en el Extremadura su padre y tocayo, un delantero nacido en 1924 que también militó en el Cádiz CF y el desaparecido Plus Ultra, llegando a debutar en Segunda división. Enseguida regresó a Sevilla, tierra natal de sus progenitores, uniéndose con 15 años a los escalafones inferiores del Real Betis, con cuyo primer equipo debutó en 1977, permaneciendo nueve temporadas antes de ser traspasado al Real Madrid en 1985 por casi un millón de euros al cambio.

En el verano de 1992 regresó a Heliópolis en Segunda división, contribuyendo al ascenso en la temporada 93/94 y al tercer puesto en Primera de la 94/95, clasificando al equipo para la Copa de la UEFA. En 1995 se marcha como el segundo jugador que más partidos de Liga, retirándose en el Écija Balompié. En 2001 ejerció de delegado del primer equipo bético, regresó a tierras astigitanas como directo deportivo y fue designado en 2010 administrador judicial durante el periodo concursal, siendo unos meses (diciembre de 2010-junio de 2011) presidente, siendo luego y hasta la fecha director de la Relaciones Institucionales y presidente de la Fundación RBB. La nueva ciudad deportiva de la entidad en Entrenúcleos (Dos Hermanas) lleva su nombre desde finales de 2023.