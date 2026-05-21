Dos 'españoles' en el once ideal de la temporada en la Europa League

Antony, del Real Betis, y Mingueza, del Celta de Vigo, aparecen en la alineación diseñada por los observadores de la UEFA con los mejores jugadores del segundo torneo continental

El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA ha seleccionado su equipo de la temporada 25/26 de la Europa League, que este miércoles finalizaba con el título para el Aston Villa al derrotar en la final al Friburgo. Dos representantes de equipos españoles aparecen en este once ideal. Son los casos de Antony Matheus dos Santos, del Real Betis, y de Óscar Mingueza, del Celta de Vigo.

Curiosamente los dos representantes de equipos españoles alcanzaron los cuartos de final de la Europa League, donde el Real Betis caía eliminado frente al Sporting de Braga, mientras que el Celta de Vigo hacía lo propio ante el Friburgo. Con todo la UEFA ha valorado la participación del defensa y del atacante para incluirlos en la alineación ideal.

Las temporadas europeas de Antony y Mingueza

Antony ha dejado su impronta en la Europa League. Aunque sus problemas en el pubis mermaron algunas fases de su temporada, el brasileño ha dejado números más que interesantes. Participó en diez encuentros. Fueron seis goles y tres asistencias las que ofreció el extremo verdiblanco que ha entrado por méritos propios en este once ideal que ha elegido la UEFA, siendo ubicado en su posición habitual de ataque por la derecha.

Pese a las rotaciones, Mingueza ha sido prácticamente un fijo en las alineaciones europeas de Claudio Giráldez. Ya fuera en un lateral u otro, el catalán ha dejado su sello en la competición. Fueron once partidos, únicamente se perdió la vuelta contra el Olympique de Lyon al tener que cumplir sanción. Mingueza fue autor de una asistencia, concretamente en el triunfo ante el PAOK de Salónica. La UEFA lo coloca en el lateral izquierdo en este once ideal.

Además, en ese once ideal también aparece otro español además de Mingueza. Se trata de Victor Gómez, lateral derecho del Sporting de Braga, que también ha tenido actuaciones destacadas en la competición y alcanzó las semifinales. Su buen hacer le ha hecho entrar en este equipo elegido por los observadores de la UEFA.

Cuatro representantes del Aston Villa en el once ideal

Como no podía ser de otra forma en este once hay mayoría de jugadores del Aston Villa, campeón del torneo. Concretamente cuatro. Son los casos de el Dibu Martínez, John McGinn, Morgan Rogers y Emiliano Buendía. Dos son los representantes del Friburgo, Matthias Ginter y Maximilian Eggestein. La misma cantidad que el Nottingham Forest, que coloca a Morato e Igor Jesús. Los señalados Víctor Gómez, del Sporting de Braga, Óscar Mingueza, del Celta de Vigo, y Antony, del Betis, lo completan.

De esta forma, por posiciones el portero sería el Dibu Martínez. Víctor Gómez es elegido como el mejor lateral derecho y Óscar Mingueza el mejor carrilero por la izquierda. La pareja de centrales la conforman Matthias Ginter y Morato. En el mediocampo aparece una tripleta de centrocampistas con Maximilian Eggestein, John McGinn y Morgan Rogers. Para el extremo derecho queda el bético AntonyMatheus, para el izquierdo el argentino Emiliano Buendía y como delantero centro Igor Jesús.