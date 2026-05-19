El defensa acaba contrato y podría disputar este sábado en Balaídos sus últimos minutos con la camiseta del cuadro celeste

El futuro de Óscar Mingueza sigue siendo una incógnita cuando está a punto de terminar la temporada. El Celta de Vigo lo hará este sábado con el encuentro que le medirá al Sevilla FC en Balaídos en el que, tal vez, podría ser el último del defensa que acaba contrato con los gallegos y no ha renovado.

Habrá que esperar para saber si será el partido de despedida de Mingueza, quien tiene una oferta de renovación sobre la mesa del Celta sin que haya trascendido acuerdo alguno. La continuidad del futbolista es un asunto del que se viene hablando desde hace tiempo y sus condiciones y edad le hacen muy apetecible para varios equipos que lo llevan siguiendo desde hace tiempo.

Hace algunas semanas Marcos Garcés, director deportivo del Celta, se refería al asunto de Mingueza y hablaba de que el club le había realizado una oferta. "Es un jugador que lo está haciendo demasiado bien, que participa con la Selección de España y obviamente tiene postores que tienen más dinero de lo que nosotros podemos poner. Entonces, se ve difícil, pero tiene una propuesta nuestra", comentaba sobre esta cuestión.

También la duda del Mundial

Con 27 años, Mingueza es internacional con España y figuraba en la prelista para el Mundial que Luis de la Fuente presentó para estar en la cita de México, Estados Unidos y Canadá. Una condición que revaloriza más al defensa sobre el que habrá que esperar también para saber si está en la lista definitiva que el seleccionador ofrecerá el próximo lunes 25 de mayo.

El paso de las semanas sin que haya renovación con el Celta hace pensar en una posible salida, ante el interés de otros clubes en firmar a un futbolista que cuenta con el extra de tener la carta de libertad y llegar a coste cero a cualquier equipo. Las próximas fechas serán claves para despejar la incógnita de Mingueza y su futuro.

Son cuatro las temporadas que Mingueza ha militado en el Celta de Vigo, donde ha ofrecido un rendimiento más que interesante que ha hecho despertar el interés de varios equipos. Como jugador celtiña son 146 partidos en estas cuatro temporadas para el defensa que ha marcado 7 goles y ha dado 15 asistencias, una interesante cifra para su posición. Un valor añadido del jugador que tal vez podría disputar sus últimos minutos con la camiseta celeste en Balaídos el próximo domingo contra el Sevilla.