Brais Méndez: el precio que le pone la Real Sociedad y su posible vuelta al Celta

El centrocampista gallego ha tenido una temporada muy discreta en la Real Sociedad y el club vasco está abierto a darle una salida antes de que se devalúe más como futbolista. El de Mos, que contó con propuestas muy fuertes en el aspecto económico hace unos meses, no descarta un regreso al RC Celta

Brais Méndez es uno de los jugadores que está llamado a animar un mercado de fichajes de verano que aún no se ha abierto. El centrocampista no ha tenido su mejor temporada en la Real Sociedad lo que hace que el equipo vasco esté abierto a darle salida para conseguir algo de dinero antes de que se devalúe más. El gallego cuenta con el interés de varios equipos, está analizando con detenimiento todas las opciones para ver qué es lo mejor para su carrera deportiva, siendo una posibilidad que está sobre la mesa el volver al RC Celta siempre y cuando se satisfagan las necesidades de todas las partes implicadas.

La Real Sociedad, abierta a una posible marcha de Brais Méndez

La Real Sociedad no va a poner muchos impedimentos para que Brais Méndez salga durante el próximo mercado de fichajes de verano. El gallego pudo marcharse hace unos meses, pero finalmente desechó una potente oferta en el aspecto económico para quedarse en la Real Sociedad.

Se desempeño en la Real Sociedad durante esta temporada no ha sido el esperado ya que el de Mos ha alternado titularidades con suplencias, pero ha terminando siendo poco importante para Pellegrino Matarazzo. Esta caída de relevancia en el equipo, a pesar de ello ha jugado 31 partidos y 1.819 minutos, y su salario hacen que la Real Sociedad esté abierta a la salida de Brais Méndez.

De hecho, la Real Sociedad, según informa Radio Marca Vigo, puede dejar marchar a Brais Méndez, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, por unos 5 millones de euros. Un precio que pueden pagar muchos equipos y más por un jugador que tiene 29 años y que, por tanto, tiene muchos años de fútbol por delante.

El RC Celta, atento a la situación de Brais Méndez

Uno de los equipos que está atento a la situación de Brais Méndez, centrocampista de la Real Sociedad, es su antiguo club, el RC Celta.

La entidad celeste no descarta el regreso de su canterano ya que encaja a la perfección en la filosofía y el estilo de juego de su entrenador Claudio Giráldez. A pesar de ello, el RC Celta tendría que llegar a un acuerdo con la Real Sociedad y el propio futbolista.

Brais Méndez, por su parte, está por la labor de volver al RC Celta. De hecho, se señala que el futbolista ha mantenido conversaciones con sus representantes para ver si esta opción es posible. Por el momento, no hay nada avanzado ya que ni siquiera se ha abierto el mercado de fichajes de verano.

También habrá que estar pendiente de la posible competencia que pueda tener el RC Celta en el fichaje de Brais Méndez ya que no hay que olvidar que el de Mos ha tenido propuestas del fútbol árabe que le pondrían haber cambiado la vida según sus propias palabras.

Primeros coletazos por Brais Méndez en un verano que se presenta clave en la carrera deportiva del centrocampista gallego quien puede estar viviendo sus últimos meses en la Real Sociedad.