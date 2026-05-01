Brais Méndez, en el foco en este final de temporada

El gallego ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los partidos durante esta campaña en la que Pellegrino Matarazzo ha preferido a otros futbolistas. El de Mos es uno de los jugadores que tiene opciones de salir de la Real Sociedad en el próximo mercado de fichajes de verano

Brais Méndez es uno de los jugadores que se juega mucho en este final de temporada.IMAGO

La Real Sociedad tiene que jugarse relativamente poco en este final de temporada en LaLiga. Ganar la Copa del Rey supone una alivio para el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo que ya tiene asegurada su participación en la próxima edición de la UEFA Europa League, estando la opción de disputar la UEFA Champions League muy difícil al estar a siete puntos de la quinta posición de la clasificación que actualmente posee el Real Betis. La Real Sociedad afronta este final de temporada para hacer pruebas y preparar la siguiente campaña, siendo uno de los jugadores que más se juega Brais Méndez.

La situación de Brais Méndez en la Real Sociedad

Brais Méndez no está atravesando su mejor momento en la Real Sociedad. Es cierto que su situación no es alarmante ni para preocuparse ni mucho menos, pero también es cierto que el gallego ha ido perdiendo protagonismo en este final de temporada en una Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo que ha preferido alinear a otros compañeros antes que al de Mos.

Brais Méndez es un futbolista con un sueldo relativamente importante y su nivel de juego tiene que ir en consonancia de ese salario para que no de desnivele la balanza económica-futbolística del club txuri-urdin. Es por ello que estos cinco partidos que restan de LaLiga para finalizar la temporada será relativamente importantes para evaluar el grado de importancia que puede tener Brais Méndez en la Real Sociedad de cara a la próxima temporada en donde el equipo vasco va a disputar cuatro competiciones oficiales, necesitando por tanto una plantilla amplia y llena de alternativas en todas las posiciones.

De hecho, Pellegrino Matarazzo ha señalado de manera pública que uno de sus objetivos es ir haciendo pruebas para saber qué es lo que necesita la Real Sociedad de cara al siguiente curso futbolístico. "Quiero ver ciertas cosas. Eso forma parte de la preparación. Pero, al mismo tiempo, queremos ganar partidos. No estoy simplemente experimentando sin pensar. Ya sabes, es una toma de decisiones inteligente", argumentó el de Estados Unidos tras el partido contra el Rayo Vallecano.

Las opciones que tiene la Real Sociedad con Brais Méndez

La Real Sociedad no se va a precipitar en ningún momento con Brais Méndez debido a que el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Por tanto, si se queda en plantilla, el club vasco contará con un jugar con calidad y de nivel contrastado para jugar todas y cada una de las competiciones que tiene que disputar la siguiente temporada.

Pero también es cierto que sobre la mesa está la opción de darle salida al gallego en el próximo mercado de fichajes, lo que aliviaría la carga salarial de la Real Sociedad. El club vasco sabe que el de Mos tiene cartel, tanto en España como en el extranjero. Hace unos meses, el RC Celta lo sondeó y el jugador también tuvo sobre la mesa una oferta muy buena, a nivel salarial, de Arabia Saudí. Finalmente se quedó.

Por el momento, Brais Méndez se queda en la Real Sociedad, pero estos cinco partidos de LaLiga que restan servirán para probar su importancia de cara a la siguiente campaña.