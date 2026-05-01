El interés por fichar a Remiro sigue creciendo

El portero acaba contrato con la Real Sociedad el 30 de junio de 2027, es decir al final de la temporada que viene. El FC Barcelona ya le ha hecho saber su deseo de ficharlo y equipos de la Premier League también juegan sus cartas

El futuro de Álex Remiro es uno de los asuntos que tendrá que afrontar la Real Sociedad en los próximos meses. El portero acaba contrato con el club vasco al final de la siguiente temporada, el 30 de junio de 2027, y hay muchos equipos, sobre todo el FC Barcelona, interesados en su situación ya que lo consideran un portero que puede aportar. La entidad catalana, equipos de la Premier League y la Real Sociedad ya se mueven para intentar definir el futuro de un Álex Remiro que, de momento, no ha tomado decisión alguna.

Lo primero de todo es que la Real Sociedad y Álex Remiro mantienen una excelente relación desde hace muchos años y que la opción de que renueve sigue sobre la mesa. De no haber acuerdo, la posibilidad de que siga en el equipo el año que le resta es lo más normal más cuando la Real Sociedad va a necesitar a dos porteros de garantías para afrontar las cuatro competiciones oficiales que va a disputar la siguiente temporada (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Los movimientos del FC Barcelona por Remiro

Con esta situación en San Sebastián, el equipo que más interés ha mostrado en fichar a Álex Remiro es el FC Barcelona que incluso ha llegado a reunirse con los representantes del portero. En el club catalán gusta mucho el de Cascante como guardameta que pueda cubrir las espaldas de Joan García, pero primero debería darle salida a ter Stegen, Szczęsny e Iñaki Peña. Sin culminar estas opciones es imposible que el FC Barcelona pueda afrontar la incorporación de Álex Remiro porque básicamente no tiene espacio salarial.

Por otro lado, hay equipos de la Premier League como Newcastle United y Aston Villa y otro de la Serie A de Italia, el Inter de Milán, que han mostrado interés en fichar a Remiro, portero de la Real Sociedad, en los últimos meses según informa Mundo Deportivo.

A pesar de todo esto, hay jugadores de la Real Sociedad que apuestan por la continuidad de Álex Remiro. El último en pronunciarse ha sido uno de los capitanes, Aritz Elustondo, que es una de las voces autorizadas en el vestuario txuri-urdin y que conoce bastante bien lo que se cuece en el club vasco. "Remiro acabará renovando y se retirará en la Real", dijo en SER Catalunya hace unas horas.

La realidad es que, de momento, no ha tomado ninguna decisión acerca de su futuro y que está pensando bien qué es lo mejor para su carrera deportiva en la cual aún le quedan bastantes años por delante porque no hay que olvidar que el de Cascante sólo tiene 31 años. De quedarse en la Real Sociedad, Álex Remiro compaginará la portería con Unai Marrero quien adquirirá más importancia la temporada que viene en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo debido a la gran carga de partidos que va a tener la plantilla con la participación en las cuatro competiciones oficiales.