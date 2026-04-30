La apuesta por Gorrotxategi le sale a la perfección a la Real Sociedad

El centrocampista de la Real Sociedad está cuajando una gran temporada en la que está siendo su debut en la élite del fútbol español. Llamado a sustituir a Zubimendi, el de Eibar ha sido importante con Sergio Francisco y con Pellegrino Matarazzo lo cual ha repercutido en su valor de mercado que se ha disparado

Jon Gorrotxategi fue una de las grandes apuestas que realizó la Real Sociedad durante el pasado mercado de fichajes de verano. El centrocampista volvió tras su exitosa cesión en el CD Mirandés y el movimiento no le ha podido salir mejor al club vasco ya que ha encontrado un futbolista que aporta, aunque no al nivel de Martín Zubimendi, en el centro del campo para muchos años y que puede convertirse en un jugador con el que conseguir mucho dinero si así lo considera oportuno el club vasco ya que su valor se ha disparado.

Gorrotxategi, un futbolista que está rindiendo bien en la Real Sociedad

Jon Gorrotxategi es uno de los futbolistas que mejor rendimiento y más constante ha tenido en la Real Sociedad durante esta temporada. El centrocampista ha sido importante tanto con Sergio Francisco como con Pellegrino Matarazzo ya que ha sido titular de manera habitual. Hasta el momento, ha jugado 34 partidos y 2.444 minutos, entre LaLiga y Copa del Rey.

El de Eibar, de 24 años, regresó tras una temporada cedido en el CD Mirandés de Segunda división en donde se convirtió en uno de los mejores centrocampistas de la categoría. Su rendimiento fue bien recibido por la Real Sociedad que no dudó en darle camiseta del primer equipo para que fuera importante en esta campaña. Ha respondido a la perfección el de Eibar que apunta a ser un futbolista por muchos años en la Real Sociedad o, en su defecto, ser un activo importante en el mercado de fichajes ya que su valor se ha disparado en unos meses.

El crecimiento de Jon Gorrotxategi en la Real Sociedad

Jon Gorrotxategi ha visto recompensada su gran temporada en la Real Sociedad con una revalorización espectacular en el mercado de fichajes. Cuando el centrocampista regresó a la Real Sociedad estaba tasado en 3 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt, pero cuando se está llegando al final de esta temporada ahora está valorado en 25 millones de euros. Esto quiere decir que ha subido su valor de mercado en 22 millones de euros.

La Real Sociedad tiene claro que cuenta con Jon Gorrotxategi por muchos años. El club vasco lo tiene atado hasta el 30 de junio de 2030 y no piensa en venderlo a pesar de que el de Eibar cuenta con el interés de numerosos clubes de Europa que lo están siguiendo de cerca.

Jon Gorrotxategi dijo hace unos meses que él no piensa en moverse de la Real Sociedad en donde es feliz ya que lo considera el equipo de su vida. "Yo siempre he querido estar aquí y estoy muy contento. Siempre quieres llegar al primer equipo y hacerte hueco ahí, pero hay caminos que van directos y otros tienen que coger otros para llegar al mismo punto, que ha sido mi caso. Ha sido por ahora el mejor año de mi vida tanto en la personal como la deportiva, hicimos un grupo fantástico y se vio en los resultados, no fue casualidad. Yo lo que quería era demostrar en el Mirandés que podía volver a la Real y creo que lo hice, me lo gané".