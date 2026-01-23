Gorrotxategi no se viene abajo por su nuevo rol con Matarazzo: "Me gané jugar en la Real Sociedad y siempre he querido estar aquí"

El mediocentro eibarrés ha perdido la titularidad en LaLiga desde la llegada del técnico estadounidense, pero se centra en seguir trabajando, pues admite que tiene "mucho margen de mejora" después de ganarse un billete de regreso con su gran curso pasado en el Mirandés

La llegada de Pellegrino Matarazzo le ha cambiado el rostro a la Real Sociedad, que en solo tres partidos y pese a la dureza del calendario ha pasado de mirar de reojo al descenso a volver a ilusionarse con Europa, al sumar 7 puntos de 9 posibles. Todo ello, sin olvidar el pase a cuartos de final en la Copa del Rey, donde aguarda el Deportivo Alavés. Pero en el caso concreto de Jon Gorrotxategi, el cambio en el banquillo le ha hecho perder su sitio en el once.

Titular indiscutible hasta la jornada 17, salvo en las dos primeras, el mediocentro fue baja por sanción en el estreno del preparador estadounidense frente al Atlético de Madrid y en los dos siguientes choques ligueros ha partido como suplente. En su lugar, el elegido está siendo Beñat Turrientes, que parecía tener un pie fuera en el mercado de enero. Pero la competencia entre ambos es sana. No en vano, han jugado antes de que eran unos críos en Zubieta.

Acostumbrado a competir con Turrientes

"Coincidí con 'Turri' hasta juveniles, luego ya él empezó a dar el salto rápido. Se veía el nivel que tenía. Era muy bueno, yo siempre he estado con los de mi edad, y ahora en el primer equipo estamos 'Turri' y yo de los que jugamos juntos en cadetes. Le conozco desde que somos pequeños. Jugué contra él cuando jugaba en el Eibar. Y luego, por suerte, cuando llegué a la Real jugué con él muchos años. Hemos sido compañeros. Sé el potencial que tiene, lo buen jugador que es, y, de hecho, me alegro un montón de los partidos que está haciendo, del nivel que está dando. Y, al final, la competencia siempre es buena. Para mí, para 'Turri', para Carlos… porque pienso que eso nos hace trabajar más, mejorar, y picarnos. Intentar jugar cada uno al otro le hace trabajar más. Y eso creo que es muy bueno para el equipo porque hace que el nivel suba. Y ahora competir para conseguir minutos", destacó en una entrevista concedida a Noticias de Gipuzkoa.

Los elogios a Matarazzo

Además, como todos en Donostia, el eibarrés elogia el cambio experimentado bajo la batuta de Matarazzo, del que alaba su implicación. "Lo vive, nos transmite mucho, vive mucho la situación, y creo que esa energía se está comprobando en el campo. Se ve un equipo diferente, que transita más rápido, con mucha energía, que queremos ir a pares, presionar arriba, hacer daño al rival… Por ahora, están saliendo las cosas bien y a ver si seguimos así. Creo que el equipo está ahora contento y con confianza. Venimos de muy buenos resultados, que era lo que necesitábamos, y el equipo está arriba. A ver si conseguimos seguir con la dinámica este fin de semana", señaló de cara al encuentro del próximo domingo en Anoeta ante el Celta de Vigo.

Lo que le pide Pellegrino Matarazzo

"Es claro. A los mediocampistas nos pide que seamos dinámicos, que nos movamos mucho, que tengamos confianza, que pidamos el balón, que seamos valientes. Que aparezcamos. Que no nos escondamos. Porque le gusta jugar, que el equipo sea muy dinámico, que nos movamos mucho, que nos busquemos entre nosotros y que, incluso, rompamos líneas. Carlos (Soler) se le está viendo también romper mucho la espalda", añadió sobre las indicaciones que le hace el nuevo técnico realista, al que se ofrece para jugar en su doble pivote: "Soy un jugador que me puedo amoldar en cualquier alineación y formación, el año pasado fue mi primera vez con línea de 5 y fue fantástico, este año sabía que la Real jugaría con línea de 4 y estoy acostumbrado, llevo jugando así desde txiki".

El gran recuerdo del Mirandés

Echando la vista atrás, además, Gorrotxategi no esconde que su paso por el Mirandés ha sido clave y no tiene duda de que fue la decisión más acertada. Igual que la de regresar a la Real Sociedad, aunque no le faltaron ofertas. "Yo siempre he querido estar aquí y estoy muy contento. Siempre quieres llegar al primer equipo y hacerte hueco ahí, pero hay caminos que van directos y otros tienen que coger otros para llegar al mismo punto, que ha sido mi caso. Ha sido por ahora el mejor año de mi vida tanto en la personal como la deportiva, hicimos un grupo fantástico y se vio en los resultados, no fue casualidad. Yo lo que quería era demostrar en el Mirandés que podía volver a la Real y creo que lo hice, me lo gané y ahora está claro que también tengo que demostrar mi nivel aquí, puedo dar más y, al final, en la Primera División siempre es mas complicado, es mas exigente, y los jugadores son mejores poco a poco", explicó.

El objetivo de Gorrotxategi

Por ello, su objetivo personal, a sus 23 años, no es otro que seguir mejorando, reconociendo al respecto que aún puede evolucionar mucho en su fútbol. "Me estoy amoldando bien en Primera, quiero hacerme hueco y todavía tengo margen de mejora. Tengo muchas cosas que mejorar y poco a poco voy a ir haciéndolo. Quiero disfrutar de este año, mi primer año en Primera. Y, personalmente, mejorar, verme al principio de temporada y al final, y ver otro jugador. Hay un montón de cosas. Con balón, puede que coger más confianza, ser más limpio. Salir más relajado. Creo que defensivamente estoy bien, me siento cómodo. Pero puede que con balón, ofensivamente, tenga que dar un salto más", admitió.

Las comparaciones con Zubimendi

Tras su irrupción en el primer equipo, no faltaron las comparaciones de Martín Zubimendi, algo que Gorrotxategi no asume, colmando de elogios al internacional español. "Me hubiera gustado mucho jugar con él en el equipo y aprender. No ha podido ser así pero le ves ahora en el Arsenal y el nivel que está dando es top. Me encanta ver cómo juega, un equipo fino, que va a pares, su presión arriba. Un jugador así siempre tiene que estar en el campo. Entiendo que me comparen. Al final el fútbol va así y la gente habla, no soy una persona que haga mucho caso a lo que se hable fuera y bueno, entendía las comparaciones. Zubi se va cuando ha sido el mejor jugador y al final alguien tiene que intentar coger ese sitio. Yo venía de un buen año y entendía que me comparasen, pero desde el primer momento no le he hecho caso a eso porque creo que son cosas que lo único que te puede servir es para que te distraigan. Yo iba a lo mío, nunca he sentido el intentar coger su sitio. Si se hubiese quedado no sé lo que habría pasado, pero creo que hice un buen año para poder volver", sentenció.