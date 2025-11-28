Osasuna, atento a Beñat Turrientes, que valora salir de la Real Sociedad

El centrocampista no está gozando de muchas oportunidades a las órdenes de Sergio Francisco y podría buscar un nuevo destino en el mercado de enero, estando muy pendientes a su situación desde El Sadar

La Real Sociedad pretende aprovechar el mercado de enero. De un lado, se valora la llegada de un delantero, necesidad que ha quedado más al descubierto si cabe con la lesión de Mikel Oyarzabal. Pero también son varios los futbolistas que podrían hacer las maletas. Una vez más, se estudiarán ofertas por Umar Sadiq, vinculado de nuevo con el Valencia, pero es en el centro del campo donde más probabilidades existe de aligerar equipaje dado el 'overbooking' existente en dicha posición.

El 'overbooking' en el centro del campo

Ya se ha apuntado el interés del Olympique de Lyon por Arsen Zakharyan, pero en el club donostiarra confían en el ruso pese a su falta de regularidad. Quienes sí tienen muchas papeletas para salir, en cambio, son Luka Sucic, a quien se le reprocha una falta de implicación más allá de su escaso protagonismo, y Beñat Turrientes, que ahora sí está dispuesto a cambiar de aires para buscar las oportunidades que no tiene con Sergio Francisco.

Los números de Beñat Turrientes

Desde que debutó con el primer equipo en el campaña 21/22, el canterano txuri urdin nunca ha sido un indiscutible. Pero a las órdenes de Imanol Alguacil se convirtió en un elemento más en las rotaciones y llegó a disputar 72 encuentros en las dos últimas temporadas. En el presente curso, en cambio, ha dado un paso atrás en este sentido y su participación viene siendo residual. En concreto, ha participado en seis jornadas de LaLiga, tres de ellas como titular, y en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el modesto Negreira, con gol incluido, para un total de 346 minutos.

El Celta ya no estaría interesado

Así, ante la dificultad para hacerse un sitio en la Real Sociedad, Turrientes no quiere que su carrera se estanque a sus 23 años y se encuentra abierto a una salida, después de que en verano llamase a la puerta un Celta de Vigo que ahora no está interesado. Pero sí hay otro equipo de Primera división como Osasuna que está atento a la situación del mediocentro, según ha informado el periodista Ángel García.

La cesión, opción más probable

Tras renovar recientemente con el club donostiarra hasta 2030, todo apunta a que la opción más factible para la marcha del jugador nacido en Beasain sería de la una cesión, siguiendo la fórmula ya utilizada en verano con Jon Pacheco y su marcha al Deportivo Alavés.