La respuesta de Mikel Goti estando el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina: "Puedo aportar a este equipo"

El futbolista no está teniendo muchas oportunidades en la Real Sociedad durante esta temporada por la alta competencia que tiene en su posición lo que ha provocado que su continuidad en el equipo esté en duda, pudiendo salir en el mercado de fichajes de invierno que se abre en el mes de enero

Mikel Goti es uno de los nombres propios de la Real Sociedad en las últimas horas después de la buena actuación que tuvo el centrocampista en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Reus en el cual marcó un gol. Un rendimiento con el que Mikel Goti se reivindica y pide más minutos en un equipo entrenado por Sergio Francisco que no le está dando mucha bola en esta temporada. Dicha situación ha provocado que el futuro de Mikel Goti esté en el aire ya que salir de la Real Sociedad en el mercado de fichajes de invierno es una opción, aunque la otra es quedarse lo cual no descarta el propio jugador a tenor de sus propias palabras.

Debido a los pocos minutos que está teniendo esta temporada, 251 minutos repartidos en 5 partidos de LaLiga y Copa del Rey, la posibilidad de que Mikel Goti abandone la Real Sociedad en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de invierno está presente. Pero no parece que el futbolista tenga ese plan a tenor de sus palabras a El Diario Vasco en donde ha respondido de la siguiente manera cuando ha sido preguntado por la competencia que tiene en el puesto de centrocampista y su participación en esta temporada.

"Hay mucha gente en el centro del campo, es verdad, pero desde el primer partido ante el Valencia me he sentido con posibilidades de jugar y no me siento menos. Puedo aportar a este equipo, puedo sumar y por eso peleo día a día, para ganarme esos minutos", ha dicho un Mikel Goti que se ve capacitado para tener minutos en un centro del campo de la Real Sociedad en donde hay jugadores de la talla de Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Yangel Herrera, Carlos Soler, Brais Méndez o Arsen Zakharyan.

Habrá que estar atento a lo que ocurre durante el mes de enero, cuando está abierto el mercado de fichajes de invierno, con Mikel Goti ya que ofertas no le van a faltar a un futbolista que cuenta con interés de algunos equipos de Segunda división. Si sale, será en calidad de cedido, ya que la Real Sociedad tiene confianza en Mikel Goti al que considera un jugador de futuro.

Mikel Goti desvela lo que le pide Sergio Francisco

Por otro lado, Mikel Goti ha desvelado lo que le pide Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad. "Así es. Me pide que enganche entre líneas para dar últimos pases, pero también ganar duelos y tener presencia en área para hacer goles. Creo que lo estoy haciendo porque desde que llegué también he mejorado el aspecto físico, una de las cosas en las que incidimos cuando fiché".

Finalmente, ha hablado sobre la opción de soñar con hacer algo grande en la Copa del Rey. "Claro que sí. Afrontamos todas las competiciones por igual y claro que hay motivos para soñar, lo hemos demostrado los últimos años".