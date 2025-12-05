La IA aterriza en LaLiga para ayudar a la Real Sociedad con las lesiones

La Real Sociedad experimenta con la llegada de la Inteligencia Artificial a LaLiga cerrando una alianza con la compañía donostiarra Multiverse Computing para aplicar la IA a la prevención de lesiones en sus jugadores

Las lesiones están condicionando la temporada de la Real Sociedad. Oyarzabal, Oskarsson, Yangel Herrera... entre otros son algunos de los hombres que actualmente militan en la enfermería 'txuri-urdin'. Sergio Francisco, en su primera temporada, se reinventa para sobrevivir con unas bajas que no cesan en la plantilla vasca. La Real Sociedad, para amoldarse a los nuevos tiempos, experimenta con la llegada de la Inteligencia Artificial a LaLiga cerrando una alianza con la compañía donostiarra Multiverse Computing para aplicar la IA a la prevención de lesiones en sus jugadores.

La IA ayudará a la Real Sociedad con las lesiones

La alianza estratégica de ambas entidades unirá la innovación tecnológica y la computación cuántica con el deporte de élite para desarrollar soluciones avanzadas de inteligencia artificial que mejoren el rendimiento deportivo del la Real Sociedad. Una de ellas, un software denominado 'Player Injury Risk Monitor by Singularity', basado en un motor de inteligencia artificial inspirado en la física cuántica, podría transformar la manera en que los equipos de élite gestionan el bienestar y el rendimiento de sus jugadores. Esta tecnología integra datos históricos de lesiones, información en tiempo real sobre las cargas de entrenamiento y los minutos jugados, evaluaciones físicas subjetivas y factores externos como las condiciones meteorológicas o los horarios de viaje. De esta manera, el programa identifica patrones y variables de riesgo con gran precisión.

Con estos datos, el sistema calcula perfiles de riesgo individualizados y permite ajustes personalizados en los programas de entrenamiento y recuperación, lo que facilita una toma de decisiones más informada para maximizar el rendimiento de los futbolistas y reducir el riesgo de lesiones, detalla la empresa. "La IA concreta el riesgo de lesión analizando la acumulación de carga física y su evolución temporal, para anticipar si el jugador va a superar un umbral de fatiga que históricamente se asocia con lesión", explica en declaraciones a EFE la directora de Crecimiento de la compañía donostiarra, Iraia Ibarzabal.

Con este fin, "usa una red neuronal para series temporales entrenada con datos físicos e históricos de lesiones de varias temporadas, observando ventanas temporales de diez semanas y prediciendo el riesgo para la semana siguiente", al tiempo que lo califica como alto, medio o bajo, concreta Ibarzabal. El software no recomienda de forma automática que se reduzca la carga de trabajo de un jugador en concreto, pero genera una serie de "alertas significativas" que ofrece oportunidades de intervención en tiempo real lo que, según la experta, permite "optimizar entrenamiento y recuperación y actuar preventivamente antes de que el futbolista llegue tarde a un estado de riesgo".