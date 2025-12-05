Potentes clubes de Europa preguntan por Sucic: la postura de la Real Sociedad y la idea del croata

El centrocampista croata ha perdido con Sergio Francisco todo el protagonismo que le dio Imanol Alguacil, lo que ha alimentados los rumores de una posible salida en el mercado de enero, pero tanto la Real Sociedad como el jugador no están tan convencidos de ello

La Real Sociedad apunta a ser uno de los animadores del mercado de invierno. El plantel de Sergio Francisco puede sufrir modificaciones sobre todo en el capítulo de salidas con aquelos futbolistas que están contando con menos protagonismo para el técnico irundarra, como son los casos de Jon Karrikaburu y Umar Sadiq, que ni aún con la baja de Orri Óskarsson han visto que su participación haya aumentado demasiado, pero también el de Luka Sucic, este último un caso muy particular.

Su rol en el conjunto donostiarra ha cambiado sustancialmente con la marcha de Imanol Alguacil y la llegada de Sergio Francisco, pasando a ser uno de los jugadores menos utilizados hasta el momento, pues tan sólo ha participado en seis encuentros, uno de ellos completo en la Copa del Rey frente a la SD Negreira, pero en LaLiga tan sólo ha sido titular en la jornada 2 (ante el Espanyol), reduciéndose su participación a las segundas partes de los choques ante el Oviedo, Betis, Rayo y Elche sumando un total de 130 minutos en el campeonato doméstico.

Todo ello, unido a algunos gestos que no han gustado a la afición txuri urdin, ha ido alimentando las posibilidades de que el croata pueda salir en el mercado de enero, pues además se está jugando su presencia con Croacia en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, con la que ha dejado ser indiscutible como lo era la pasada campaña. Y ya son varios los equipos que parecen haber empezado a preguntar sobre la posible salida de Sucic en este mercado de invierno, hace unos días salía a la luz el interés de clubes como el Stuttgart o el PSV Eindhoven pero no queda ahí la cosa.

Juventus y Eintracht también preguntan por el croata

Además de los alemanes y los neerlandeses, otros clubes importantes de Europa como pueden ser la Juventus y el Eintracht también han preguntado por las posibilidades de que se pueda dar una salida de Sucic en este mercado de enero, tal y como desvela El Diario Vasco. El internacional croata todavía conserva mucho cartel en el fútbol europeo y a sus 23 años, sigue siendo una apuesta que puede dar rendimiento tanto deportivo como económico en el futuro.De momento no ha sido más que una primera toma de contacto para ver la predisposición por parte de todas las partes, ya que el mercado ni siquiera ha abierto sus puertas, pero también es cierto que en las próximas semanas podría desembocar en unas negociaciones, aunque no parece que la Real Sociedad esté dispuesta a deshacerse del croata tan fácil, ya que en la directiva donostiarra todavía hay muchas esperanzas puestas en que el futbolista vuelva ser importante en el equipo y sea un referente en el ataque de las próximas temporadas. Tampoco está por la labor de salir el propio futbolista según apunta el mismo medio vasco, pues ya rechazó mejores condiciones económica en el verano de 2024 para elegir el proyecto de la Real Sociedad, primando lo deportivo.

De ser importante con Imanol, a olvidado con Sergio Francisco

El centrocampista croata llegó en el verano de 2024 como una de las grandes apuestas de la dirección deportiva que todavía dirigía Roberto Olabe, que no dudó en pagar 10 millones de euros al RB Salzburgo por su pase. El de Linz fue uno de los futbolistas con más participación de la pasada campaña con Imanol Alguacil, disputando un total de 2.488 minutos entre LaLiga, Europa League y la Copa del Rey, repartidos en 40 partidos (siendo titular en 29 de ellos) en los que firmó tres goles y dos asistencias.