Dos equipos europeos, pendientes de Luka Sucic

El mediocentro croata tiene todas las papeletas para abandonar la Real Sociedad en enero, pues apenas cuenta para Sergio Francisco, y ya habría pretendientes como el Stuttgart o el PSV Eindhoven que están atentos a su situación

La Real Sociedad mira ya al mercado de enero para tratar de rematar una planificación que quedó incompleta en verano. Para ello, se espera al menos la llegada de un delantero, una necesidad que la lesión de Oyarzabal ha puesto más si cabe de manifiesto, tras ver cómo Óskarsson apenas ha podido participar en lo que va de temporada y Karrikaburu tampoco ha podido aprovechar su ausencia. Con todos ellos en la enfermería, aunque el canterano ya trabaja con el grupo, el único delantero específico del plantel es Umar Sadiq, que pese a todo volverá a estar en la rampa de salida, pero no a cualquier precio. Junto al nigeriano, además, el overbooking existente en el centro del campo hace que haya más candidatos a hacer las maletas.

Uno de ellos es Beñat Turrientes, a cuya situación está atento Osasuna. También existe interés del Olympique de Lyon por Zakharyan, aunque los técnicos siguen confiando en el ruso pese a su irregularidad. Pero quien tiene todas las papeletas para para marcharse es Luka Sucic, que apenas cuenta para Sergio Francisco.

La falta de compromiso de Luka Sucic

A sus 23 años, se esperaba que la actual fuese la campaña de su consagración, después de que el pasado curso rozara los 2.500 minutos de juego en 40 partidos oficiales a las órdenes de Imanol Alguacil. Pero lejos de ello, su rol secundario es un hecho y lo más preocupante es que ni siquiera se le ve comprometido. Ha pasado de ser uno de los fichajes estrella de la pasada temporada a un habitual suplente y además parece tener ya la cabeza en otro lado, como demuestran un par de episodios un tanto polémicos que no han gustado nada por su falta de actitud.

Los números de Luka Sucic

En cuanto a su participación, el centrocampista croata apenas ha tomado parte en cinco de las 14 jornadas de LaLiga. Solo fue titular ante el Espanyol y apareció en la foto del 0-1 tras una pérdida, saliendo luego como suplente en otros cuatro choques para un total de 130 minutos. Además, tuvo la oportunidad en la Copa del Rey, pero lejos de aprovecharla se le vio fuera del partido y sin el compromiso necesario. Para este miércoles, ante el Reus, será baja además por unas molestias.

La versión oficial de Sergio Francisco

Pese a todo, Sergio Francisco le anima a seguir esforzándose. "Luka está participando menos porque hay otros compañeros que salen a jugar en su posición. No es una cuestión de Luka, sino de que ahora mismo veo jugadores por delante de él. Pero le diría desde aquí que siga trabajando", declaró tras el último partido. Pero lo cierto es que el futbolista nacido en Austria tiene un pie fuera. Solo está por ver si la Real Sociedad consigue colocarlo como mediante una cesión o logra un traspaso definitivo que le permita recuperar parte de los 10 millones de euros que costó su fichaje procedente del Salzburgo.

En este sentido, el periodista Ekrem Konur, especializado en el mercado de traspasos, apunta que ya hay dos equipos europeos interesados en Sucic. De un lado, el Stuttgart alemán, que marcha sexto en la Bundesliga, lo tendría en su punta de mira para reforzarse de cara a una segunda vuelta en la que tiene como objetivo pelear por Europa. Pero, además, desde Países Bajos también estaría pendiente un PSV Eindhoven que habría pensando en el realista ante la posible salida de Joey Veerman, pretendido por la Juventus. Que haya pretendientes de nivel, sin duda, se trata de una buena noticia para la entidad