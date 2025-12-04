Sin palabras con Umar Sadiq en la Real Sociedad: "Sadiq es Sadiq"

Sadiq, que ingresó en el campo en la segunda mitad, se buscó las mañas dentro del área para forzar y transformar un penalti que ponen fin a su sequía goleadora en el combinado 'txuri-urdin'. El punta se ha convertido, por circunstancias ajenas, en una pieza importante para Sergio Francisco que defiende el compromiso del atacante

La Real Sociedad no paso fatigas a la hora de acceder a la siguiente ronda de la Copa del Rey. El equipo de Sergio Francisco, que empieza a ir sobre ruedas, ganó por 0-2 al Reus en un mero trámite dónde Umar Sadiq volvió a ser clave para el conjunto 'txuri-urdin'. El nigeriano está en boca de todos en San Sebastián tras la lesión de Oyarzabal. Con el internacional español fuera, Oskarsson lesionado y Karrikaburu apurando su regreso, el africano se ha consolidado como el único delantero centro de la plantilla y se gana la confianza de un Sergio Francisco que se queda sin palabras con Umar Sadiq. "Sadiq es Sadiq", destaco el técnico donostiarra en la rueda de prensa tras vencer al Reus.

El nombre de Sadiq persigue a Sergio Francisco en la Real Sociedad

Y es que Sergio Francisco, desde que llegó a la Real Sociedad, probablemente haya sido el nombre de Sadiq el que más haya repetido en sus ruedas de prensa. La situación con el nigeriano sigue tambaleándose tras un mercado de fichajes en el que el atacante hizo todo lo posible para abandonar la Real Sociedad rumbo al Valencia, desterrando otras opciones de mercado, algo que enfureció a la hinchada blanquiazul. Por ello, su nombre sigue estando en boca de todos a la espera de ver como se resuelve este capítulo. Mientras tanto, Sergio Francisco sigue destacando que la presencia de Sadiq en sus planes está tomando especial relevancia y más tras la lesión de los delanteros. Frente al Reus, el entrenador vasco se vio obligado a dar entrada al nigeriano que luchó cada balón, aportó fuerza al equipo y, para rematar la noche, provocó y transformó el penalti que dio tranquilidad al cuadro donostiarra, reencontrándose así con el gol.

Sergio Francisco sobre Sadiq: "Sadiq es Sadiq"

Con su entrega y su compromiso, Sergio Francisco se queda sin palabras con Umar Sadiq en la Real Sociedad y lo define como "Sadiq". "Sadiq es Sadiq", comienza diciendo. "Siempre que está saliendo a jugar en los últimos partidos nos aporta cosas, y hoy ha aportado el nivel de fuerza, de los duelos, de poner un jugador en última línea que nos ganase balones, que peinase, que amenaza siempre al rival, que si llegábamos por fuera y cargábamos el área puede ser un jugador determinante, y también ha sido quien ha conseguido el penalti que nos ha dado la tranquilidad", defiende Sergio Francisco al jugador de la Real Sociedad que, en su último partido jugado en Anoeta ante el Villarreal, recibió pitos y aplausos a partes iguales, dividiendo a la afición en torno a su comportamiento y compromiso.