Nigeria amenaza con arruinar los planes de la Real Sociedad con Umar Sadiq

El delantero ha sido incluido en la prelista de su selección para la Copa de África. Si finalmente está entre los elegidos, el club donostiarra vería dificultada su intención de desprenderse de sus servicios en el mercado de enero.

La Real Sociedad tiene planeado acudir al mercado de enero para reforzarse, al menos, con un delantero. La lesión de Mikel Oyarzabal ha puesto más si cabe al descubierto una necesidad que no fue subsanada el pasado verano y que han agravado a lo largo del curso las lesiones tanto de Óskarsson, llamado a ser titular y que apenas ha conseguido disputar tres partidos, como de Karrikaburu, que no ha podido aprovechar la ausencia del islandés para reivindicarse en su regreso a Donostia tras su fructífera cesión en el Racing de Santander.

Todo ello ha dejado en estos momentos a Umar Sadiq como único delantero específico del plante. Un descarte en toda regla al que el club txuri urdin no tuvo más remedio que darle dorsal al no lograr colocarlo en el ventana de transferencias estival. Aunque en realidad sí que hubo ofertas, pero unas no convencían a la entidad y otras no fueron contempladas por el ariete, que se empeñó en volver al Valencia al cualquier precio y no atendió la opción de entrar en la operación de Yangel Herrera con el Girona.

Finalmente, y de forma un tanto sorprendente, Sergio Francisco comenzó a darle minutos a finales de septiembre, saltando en la recta final de los choques ante Mallorca y FC Barcelona. También recurrió al africano ante el Elche, en su actuación más destacada sin duda, pues provocó el penalti que significó el tanto del empate de Oyarzabal. Pero la pasada jornada frente al Villarreal, en su regreso a la titularidad en un partido de LaLiga 14 meses y medio después, Umar Sadiq volvió evidenciar que su juego no encaja con el estilo del cuadro donostiarra.

La Real Sociedad se mantiene firme

El plan es claro: se le buscará de nuevo una salida en enero. Pero siguiendo con el 'modus operandi' que se ha marcado la Real Sociedad en este caso, no a cualquier precio. Por muchas ganas que haya de desprenderse del ex de la UD Almería, al que aún le queda contrato hasta 2028, en Anoeta no piensan regalarlo. Su valor de mercado según Transfermarkt es de aún cinco millones de euros y hasta hace bien poco han pedido el doble por su traspaso. Tampoco se han cerrado en banda a una cesión, pero no en las condiciones que el Valencia quería en el último mercado, muy inferiores a las pactadas con el club che mediada la pasada campaña.

El problema para el club txuri urdin puede llegar si, finalmente, Umar Sadiq se marcha con Nigeria a la Copa de África. Tanto para intentar encontrarle un destino como para poder utilizarlo en un mes clave si acaba quedándose en la plantilla, pues el torneo que se celebrará en Marruecos se prolongará 21 de diciembre al 18 de enero de 2026.

Un año sin jugar con Nigeria

De momento, el delantero realista ha sido incluido en una amplia prelista de la que forman parte 54 jugadores, por lo que más de la mitad acabará siendo descartados. Cabe recordar en este sentido que Umar Sadiq ha sido internacional en 12 ocasiones, pero no juega un partido con su selección desde noviembre de 2024. Sí fue convocado por última vez en marzo de este año, pero no llegó a tener minutos. Ante su posible regreso, en la Real Sociedad permanencen expectantes.