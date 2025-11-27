Oyarzabal se rompe: parte médico y posible tiempo de baja

El capitán de la Real Sociedad sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda y, aunque desde el club recalcan que será su evolución la que deterrmine su regreso, se calcula que podría estar unas tres semanas en el dique seco

La pasada semana, Sergio Francisco admitía públicamente lo que todos piensan en Donostia. La satisfacción por ver cómo Mikel Oyarzabal es también un baluarte en la selección española es total; pero al mismo tiempo existía la preocupación por la cantidad de minutos que el '10' txuri urdin venía acumulando en sus piernas en este arranque de temporada. Muchos temían que pudiera pagar ese esfuerzo con una indeseada lesión y la misma ha acabado llegando.

"Me alegro que Mikel esté dando ese nivel con la selección y esté siendo muy importante, pero sí que reconozco que me gustaría que jugara algún minuto menos para que llegara más descansado aquí. Le veo en un momento muy bueno. Ojalá podamos alargarlo en el tiempo porque todos sabemos de la importancia que tiene, y que él sea capaz de transmitir ese estado de ánimo creo que nos ayuda mucho a todos los que estamos alrededor", aseguró el técnico realista en la previa del choque ante Osasuna, en el que su capitán volvió a disputar el partido completo.

Así, después de lesionarse en la sesión del pasado martes, ha sido este jueves cuando el club donostiarra ha emitido el parte médico que ha hecho saltar las alarmas en Anoeta. "Las pruebas realizadas hoy a Mikel Oyarzabal por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad", apunta la escueta nota difundida, en la que no se aclara el periodo de baja del jugador.

Los partidos que se perdería Oyarzabal

Las estimaciones, en cualquier caso, apuntan a una baja de unas tres semanas de duración. Sin duda, un importante contratiempo que llega justo en el mejor momento del equipo, aunque no se trata de una rotura grave en principio. De hecho, la esperanza es que pueda volver a jugar antes de que acabe el año. Será difícil que lo haga en los tres próximos compromisos ligueros, ante Villarreal y Girona en casa y frente al Deportivo Alavés, entre medias, a domicilio. La fecha subrayada en rojo, por tanto, sería la del sábado 20 de diciembre en la visita al Levante. Además, tampoco estará el próximo miércoles ante el Reus en la Copa del Rey, pudiendo también perderse la siguiente ronda en caso de eliminar al conjunto catalán.

Sergio Francisco, con lo puesto

De cara a la próxima jornada ante el Villarreal, además, Sergio Francisco se queda con Umar Sadiq como único delantero específico disponible, pues Óskarsson y Karrikaburu también continúan lesionados, al igual que Zubeldia, Rupérez y Yangel Herrera. Un nuevo motivo que refuerza la idea de acudir al mercado invernal en busca de otro punta. Mienttas tanto, todo apunta a que el elegido sería Guedes, con Kubo y Barrenetxea en las bandas.

Los números de Oyarzabal

Hasta la fecha, Oyarzabal había participado en las 13 jornadas de LaLiga y había completado 11 de ellas, con cinco tantos en su haber. En total, 1.152 minutos de juego, pues también participó en la recta final ante el modesto Negreira en la Copa del Rey. Y en cuanto a la selección, pues más de lo mismo, pues De la Fuente le dio la camiseta de titular en los seis encuentros disputados en los parones de septiembre, octubre y noviembre, dos de ellos completos, sumando otros 446 minutos y seis tantos más.