Oyarzabal antepone la Real Sociedad al Mundial: "Para que se de la oportunidad hay que hacerlo bien en la Real"

El delantero de la Real Sociedad, estrella de la Selección española de cara al Mundial, asegura que su participación y rendimiento en la Copa del Mundo pasa por firmar una buena temporada con el conjunto vasco

El Mundial está a la vuelta de la esquina y la Real Sociedad apunta a que estará muy pendiente de lo que gaga la Selección española ya que su estrella y capitán, Mikel Oyarzabal, está llamado a ser la referencia en ataque de España. El atacante vasco se ha cubierto de gloria en la ronda clasificatoria a la Copa del Mundo con actuaciones estelares que han llevado al equipo a estar presente en la máxima competición de selecciones. Pero Oyarzabal sabe que para mantener el puesto deberá dar el callo en su equipo, por lo que antepone la Real Sociedad al Mundial.

Oyarzabal sobre el Mundial: "Hay que hacerlo bien en la Real, y es lo que tengo en la cabeza"

El Mundial es el gran sueño de España que confía en el gran equipo que ha montado Luis de la Fuente para poder sumar la segunda estrella en el pecho. Para ello, la afición se encomienda, en gran mayoría, al delantero de la Real Sociedad que será el '9' de España en la Copa del Mundo. Su suerte es la de todos los españoles y, para ello, Oyarzabal señala que debe "hacerlo bien en la Real" para llegar enchufado al torneo internacional. "Creo que a nivel Selección y a nivel futbolístico diría que es el campeonato más prestigioso, y la gente lo tiene apuntado en el calendario, pero para que se dé la oportunidad de poder disputar el Mundial y estar ahí se necesita durante estos 6 o 7 meses que hay por delante hacerlo bien aquí, en la Real, y es lo que tengo la cabeza, darlo todo por el club, por la Real que es lo que he hecho siempre, y que las cosas salgan bien para luego estar cerca de eso" subraya en as Oyarzabal.

Oyarzabal sobre el inicio de temporada de la Real Sociedad

Para ello, Oyarzabal deberá seguir sumando buenas sensaciones con la Real Sociedad que remonta el vuelo tras un inicio de temporada para olvidar. "Al principio nos costó empezar, arrancar, y sumar victorias que es lo que uno quiere cuando está compitiendo, pero creo que el equipo le ha dado la vuelta a la situación, y ya ha arrancado", comienza señalando. "Esto es el fútbol, ahora cuando se dan los resultados buenos la gente empieza a mirar para arriba en lugar de para abajo todo, y todo el mundo empieza a ronronear con Europa otra vez; nosotros nos mantenemos tranquilos, lógicamente con el objetivo de estar cada vez más tranquilos, más arriba, con estas sensaciones que tenemos estas semanas, y cuando llegue el final de año hablaremos de lo que toque", sentencia Oyarzabal.