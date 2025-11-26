Mikel Goti se integra plenamente en el entreno de la Real Sociedad y apunta a reaparecer ante el Villarreal

La real Sociedad incorpora a Mikel Goti al plan para medirse al Villarreal después de que el centrocampista se haya vuelto a entrenar con el grupo

La Real Sociedad no levanta el pie del acelerador y, tras firmar un gran partido ante Osasuna, pone el foco en el siguiente duelo liguero ante el Villarreal, uno de los pesos pesados de la competición. La buena dinámica en la que llegan los 'txuri-urdines' se topa con el equipo de Marcelino que triunfa en LaLiga y se hunde en la Champions League. La Real Sociedad confía en sus capacidades para vencer al submarino amarillo y, para llegar con más fuerza al encuentro, incorpora a Mikel Goti que se integra plenamente en el entreno de la Real Sociedad y apunta a reaparecer ante el Villarreal.

La Real Sociedad recupera a Mikel Goti

La Real Sociedad sigue trabajando en Zubieta de cara al partido frente al Villarreal con Mikel Goti en los planes de Sergio Francisco. El centrocampista vasco, ya recuperado, se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros de cara al choque ante el equipo de Marcelino García Toral y se suma a la competencia por un puesto en el once titular. Goti se lesionó antes del parón de selecciones y desde entonces no ha podido sumarse a sus compañeros en los trabajos preparatorios de cara al partido frente a Osasuna. Completamente recuperado y abandonada la enfermería, Goti llega en un momento clave para la Real Sociedad que sigue sin poder contar con Yangel Herrera, que se volvió a lesionar.

Goti busca protagonismo en el centro del campo de la Real Sociedad

Ahora, el centrocampista le tocará hacerse un hueco en un centro del campo que parece confeccionado e hilado al detalle por Sergio Francisco. El donostiarra ha encontrado en Gorrotxategi, Carlos Soler y Brais Méndez una medular que funciona y que da puntos a una Real Sociedad que escala posiciones en la tabla y empieza a mirar a Europa. El más llamativo de los tres está siendo Gorrotxategi. El centrocampista está siendo uno de los nombres de la temporada en la Real Sociedad. La salida de Zubimendi supuso un duro varapalo para el centro del campo txuri-urdin, que se reforzó con las llegadas de Carlos Soler y Yangel Herrera. El venezolano, entre lesiones, no está contando con el protagonismo que desearía y, para colmo, se ha visto solapado por la figura de Gorrotxategi que brilla en la medular vasca. El guipuzcoano es el complemento perfecto para Carlos Soler que tiene mucha más libertada cuando al lado tiene a Gorrotxa. Goti coincidió con él en las categoría inferiores de Zubieta y Sergio Francisco espera que en el campo tengan conexión para sumar un nuevo integrante a la rotación del centro del campo.