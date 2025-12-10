Renan Lodi, un 'chollo' para el lateral zurdo

El ex colchonero ha rescindido con Al-Hilal, donde Theo Hernández le cerraba el paso, y busca equipo para enero con el fin de llegar en forma al Mundial de 2026

No jugaba ya en el Al-Hilal desde el pasado Mundial de Clubes, donde Simone Inzaghi llegó a utilizarlo de central zurdo, puesto que el aterrizaje este verano de Theo Hernández le cerraba las puertas. De esta forma, menos de dos años después de que los saudíes pagaran al Marsella la friolera de 23 millones de euros por un jugador que el Atlético de Madrid amortizó totalmente (recuperó con creces los 21,75 millones desembolsados al Athletico Paranaense con la cesión por cinco millones al Nottingham Forest y el posterior traspaso a los de la Costa Azul por 20,6), Renan Lodi ha rescindido su contrato y se convierte en agente libre, así como en una de las 'gangas' del próximo mercado invernal. Con 27 años y pasaporte italiano, comunitario por ende, busca club en Europa que le permita apurar sus opciones de ir con Brasil al Mundial de 2026, tras una charla con Carlo Ancelotti, que no lo citó en junio ni el octubre, pero si en septiembre y noviembre.

En LaLiga, clubes como la Real Sociedad y el Real Betis, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no le pierden la pista. El de Serrana tiene un caché bastante alto, aunque está dispuesto a hacer un esfuerzo que le garantice minutos. El margen salarial donostiarra está algo mejor que el heliopolitano, aunque el ofensivo carrilero, que ha marcado 16 foles y brindado 31 asistencias a lo largo de su carrera profesional, tiene ciertas urgencias por ejercitarse pronto con sus nuevos compañeros para no perder la forma.

Segundo en el orden de prioridades y, por tanto, más complicado en La Cartuja

Advertía el presidente bético Ángel Haro antes de partir hacia Zagreb que los verdiblancos miran el mercado invernal, del que han sido grandes animadores en los últimos años, como un escaparate de oportunidades, aunque sin una necesidad imperiosa, así como con la obligación de vender antes de poder comprar. Además, la prioridad, aunque no lo confirmase el villaverdero, es la contratación de un delantero que compita con el 'Cucho' Hernández, con Fábio Silva como elegido, por lo que se procurará el adiós del 'Chimy' Ávila y/o Cédric Bakambu antes que el de otros elementos como un Pablo García por cuya cesión han preguntado clubes como el Real Oviedo. De todas formas, la necesidad de acumular rodaje previo al Mundial de 2026 podría persuadir a hombres como Ricardo Rodríguez o el internacional congoleño de la pertinencia de cambiar de aires. En el caso del primero, si no es muy tardía, cuadraría perfectamente Renan Lodi.