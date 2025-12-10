Ángel Haro, presidente del Betis: el supuesto enfado con Amrabat, los casos de Abde y Bakambu, el padre de Lamine Yamal, revancha con el Dinamo Zagreb...

El máximo dirigente verdiblanco ha repasado todos los asuntos de la actualidad verdiblanca antes de montarse en un avión para viajar hasta tierras croatas, donde el Real Betis tiene este jueves una oportunidad de dejar encarrilado su pase directo a los octavos de final de la UEFA Europa League si vence al GNK Dinamo de Zagreb, su último verdugo continental

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha comparecido ante los medios de comunicación en la terminal de salidas del aeropuerto de Sevilla, justo antes de viajar a Zagreb (Croacia) para el choque de este jueves ante el GNK Dinamo en la sexta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League. El de Villaverde del Río ha repasado la previa de un encuentro esencial para encarrilar la clasificación a falta aún de dos citas y ha lamentado la baja de Sofyan Amrabat -además de las de Isco Alarcón, Héctor Bellerín y Junior Firpo-. No obstante, ha negado las noticias que hablan de enfado con el pivote marroquí; ha repasado el caso de los otros dos que se marchan a la Copa de África, Abde y Bakambu; ha hecho balance de la 25/26 tras la derrota ante el FC Barcelona y ha condenado los incidentes del pasado domingo en La Cartuja, explicando lo sucedido con el padre de Lamine Yamal.

El presidente del Betis niega estar enfadado con Sofyan Amrabat

"Tengo que decir que Sofyan es un magnífico profesional. En el derbi intentó jugar, con un hematoma importante. Se trató, lo intentó y no pudo llegar. Cualquier duda sobre su profesionalidad está fuera de lugar. Ahora se ha marchado con su selección, que también es importante para él. Realmente, si pudiera jugar en los partidos, lo haría", ha explicado Haro al ser preguntado por las noticias que apuntaban a un enfado en el Betis por sospechar que Amrabat no había jugado ante Sevilla FC, Torrent CF y FC Barcelona porque estaba reservándose para la Copa de África.

Finalmente, el pivote marroquí tampoco estará ante el GNK Dinamo y este pasado martes se unió a la concentración de su selección. El Betis no ve problema en este asunto. "No, ya he dicho que no. Es que es todo lo contrario: creo que es un magnífico jugador, que nos da mucho en el centro del campo y no, en absoluto, estamos molestos con él", ha remarcado el máximo dirigente verdiblanco, que ha confirmado que Ez Abde y Cédric Bakambu se marcharán también tras el duelo en Croacia y no podrán jugar el lunes ante el Rayo Vallecano: "Es muy complicado, porque Marruecos también se juega mucho. El día 15 es el día que tienen previsto viajar ellos y, francamente, es complicado que jueguen".

Sin ánimos de revancha contra el GNK Dinamo, último verdugo del EuroBetis

El Dinamo de Zagreb ya eliminó al Betis en los dieciseisavos de final de la UEFA Conference League 23/24: "Bueno, yo ese tipo de cosas las olvido pronto. Hay que quedarse con el resultado al final del año, no con un partido en concreto; pero es verdad que estos partidos hay que ganarlos. Creo que ahora tenemos mejor equipo. Es un campo que aprieta mucho y hay que darlo todo, porque cualquier relajación se convierte en dificultad. El Dinamo es un equipo que, aunque en Europa League no lo está haciendo todo lo bien que querría, no olvidemos que en su liga es el primero y es un equipo que está acostumbrado a ganar".

"Llegamos en un buen momento a pesar de nuestra última derrota en LaLiga, con todos los elementos para, prácticamente, si ganamos, estar casi matemáticamente clasificados y con una buena disposición para quedar entre los ocho primeros. Por lo tanto, es un partido muy importante", ha añadido Ángel Haro, restando importancia al 3-5 contra el Barça en la tercera derrota en los 22 encuentros oficiales de esta 25/26: "Un accidente no, juegas con un equipo que es mejor que tú. Tiene una capacidad ofensiva muy importante, nos hicieron muchos goles muy pronto y ya fue difícil remontar".

Los incidentes en La Cartuja y el lío con el padre de Lamine Yamal en el Betis - Barça

"En el caso del padre de Lamine, antes de que terminara el partido él pidió salir y se le acompañó por motivos de seguridad. Luego, es verdad que ha habido algún enfrentamiento. He visto por ahí un vídeo de una agresión. Nosotros estamos lógicamente en contacto con la policía, estamos en contra de cualquier tipo de agresión verbal o física y se le aplicará, si al final tenemos los datos de esa persona, el régimen sancionador del club".

Haro da por zanjada la polémica del derbi y no responde a las palabras de Almeyda, técnico del Sevilla

"Leí poco sobre esto. Yo creo que ya el derbi es pasado. Cada persona tiene su opinión sobre lo sucedido. Yo creo que es lamentable que se tire cualquier tipo de objeto al campo, pero tampoco voy a entrar a debatir lo que cada uno opine", ha respondido a las declaraciones de Matías Almeyda condenando lo sucedido pero considerando que todo lo habían generado las provocaciones previas de jugadores del Betis como Bartra o Natan.

Balance de la temporada del Betis hasta el momento

"En Copa del Rey hemos pasado las dos primeras rondas, que es lo que había que hacer. Tenemos que seguir avanzando. En la Europa League estamos bien posicionados y en LaLiga estamos luchando por los puestos europeos, con todo abierto. Ahora vienen partidos muy importantes para ver dónde nos situamos en la mitad de la temporada. Estamos bien", ha analizado Ángel Haro, máximo dirigente del Real Betis.