El georgiano Kikacheishvili dirigirá a los verdiblancos en su segunda visita oficial a Zagreb

Primer árbitro de la ex república soviética del Cáucaso en arbitrar un encuentro de los verdiblancos, ya se ocupó de un PSV-Sevilla de la Youth League

El árbitro georgiano Goga Kikacheishvili dirigirá este jueves 11 de diciembre el partido entre el GNK Dinamo de Zagreb y el Real Betis, correspondiente a la sexta jornada de la liguilla de la UEFA Europa League, según las designaciones confirmadas por el máximo organismo del fútbol continental. El de Kutaisi, de 34 años de edad, tendrá como auxiliar al frente del VAR al inglés Peter Bankes, junto a los compatriotas del primero David Akhvlediani y Davit Gabisonia, que ejercerán en las bandas como asistentes con banderín. El también georgiano Bakari Bregadze será el cuarto árbitro, mientras que Aleko Aptsiauri será el segundo de abordo, con tareas de apoyo en el videoarbitraje para el británico.

Se estrena Kikacheishvili con los verdiblancos, dado que su única experiencia con equipos españoles data de la Youth League 23/24, cuando, curiosamente, impartió justicia en el empate a uno del juvenil A del Sevilla FC y el del PSV Eindhoven. A nivel internacional, el presente curso ha enjuiciado dos duelos de las fases previas de la Conference League, otro de las rondas que daban acceso a la Champions League y el RB Salzburgo 2-3 Ferencváros de la UEL. Será el primer representante de la nación caucásica que se cruza en el camino bético en todas sus participaciones oficiales en encuentros de índole internacional. Hasta la fecha, le habían arbitrado, en lo que a las antiguas repúblicas soviéticas se refiere, cinco colegiados rusos (Yuriy Baskakov, Nikolay Ivanov y Sergey Khusainov en la desaparecida Copa de la UEFA; más Aleksey Nikolaev en la previa de Europa League y Sergey Karasev en UEL), dos ucranianos (Mykola Balakin en Conference y Sergiy Boyko en UEL), un bielorruso (Kazimir Znaidinskiy, en la ya extinta Recopa de Europa) y un azerbayano (Elchin Masiyev en Europa League), pero nunca un georgiano.

El 'planning' del miércoles en el Real Betis

A las diez de la mañana parte desde la terminal comercial de salidas del Aeropuerto de San Pablo el vuelo chárter que trasladará este miércoles a la expedición bética a la capital croata. Una hora y veinte minutos antes, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, atenderá a los medios de comunicación presentes, algunos de los cuales, junto a la prensa local, podrá asistir también en Zagreb a la conferencia oficial de la víspera, fijada para las 18:15 horas en las entrañas del Stadion Maksimir. Luego, a partir de las siete, Manuel Pellegrini, que estará acompañado en su comparecencia por el central madrileño Diego Llorente, dirigirá una última sesión en el escenario del duelo, con el primer cuarto de hora abierto para los gráficos y los periodistas.