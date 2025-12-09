Adrián Colunga: "Un gran equipo como es el Betis seguro que nos va a ayudar a crecer"

El ex delantero no conoce la derrota (siete triunfos, con dos clasificaciones en el torneo del K.O., y un empate en ocho partidos) desde que promocionó desde el filial para hacerse cargo del primer equipo pimentonero

"Bueno, el Real Betis es un gran equipo, un equipo de Primera división con muy buenos jugadores. Nosotros, el hecho de enfrentarnos a ellos es un premio y buscaremos avanzar de ronda en la Copa del Rey. Afrontaremos el partido para ganarlo, para intentar hacerles daño; la verdad es que la experiencia será brutal para todos. Medirnos con un club de superior categoría, que la gente pueda vivir en el estadio un partido contra un equipo de elite... Creo que puede ser un día muy bonito; lo tenemos que disfrutar mucho y, sobre todo, que sea una experiencia tanto para los jugadores como para la afición, así como para nosotros los técnicos, de jugar contra grandes jugadores. Un gran equipo como es el Betis seguro que nos va a ayudar a crecer", aseguraba en los medios oficiales pimentoneros este martes Adrián Colunga, técnico interino del Real Murcia, nada más conocerse el emparejamiento de los dieciseisavos de final del torneo del K.O.

El ovetetense, de 41 años, se retiró de los terrenos de juego bastante joven, a los 33, iniciándose en los banquillos con su última entidad española antes de estirar su carrera como delantero en el Anorthosis Famagusta chipriota y el FC Goa indio. Así, trabajó en los escalafones inferiores del RCD Mallorca y se fogueó en el juvenil A de un clásico de la cantera balear, el CD San Francisco. Tras una campaña en los juveniles del Real Murcia, fue reclutado por el Dunajska Streda eslovaco, donde estuvo año y medio hasta que a principios de la 25/26 le ofrecieron el cargo de primer entrenador del Murcia Imperial. El despido de Joseba Etxeberria le hizo promocionar, inicialmente de forma temporal, aunque su estupenda racha (siete victorias y un empate en ocho partidos, con sendos pases coperos incluidos) le ha perpetuado en el cargo, ya que los del Enrique Roca han ascendido hasta la cuarta plaza, por tanto en zona de 'play off' de ascenso a Segunda división.

Dos goles y dos asistencias como jugador, un triunfo contra el filial como entrenador

Con Colunga ya a los mandos, el Real Murcia se impuso el pasado 2 de noviembre en la Ciudad Deportiva Luis del Sol al Betis Deportivo por 1-2 en lo más parecido a un precedente en este caso. Como ariete, el asturiano se ha enfrentado en ocho ocasiones al primer equipo verdiblanco, siete en la máxima categoría y una en la de Plata, ganando cuatro, empatando tres y perdiendo solamente dos. Además, el protagonista de esta información anduvo atinado, pues marcó dos goles (el del triunfo del Recreativo de Huelva en el Benito Villamarín en la jornada inaugural de la 08/09 y en el 3-1 del Getafe CF en el Coliseum en la 13/14, cuando repartió también una asistencia, como en la derrota azulona por 2-4 en ese mismo escenario como azulón. Como sportinguista, en la 11/12, una de cal y una de arena. En los famosos octavos de Copa de la 10/11, con eliminación getafense ante los de Pepe Mel, entonces en Segunda, un Día de Reyes, no estuvo citado (tampoco en la ida).