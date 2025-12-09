La mano inocente de Schuster depara buena suerte: Real Murcia - Real Betis en dieciseisavos de la Copa del Rey

Schuster sacó la bola bética en sexto lugar y eso hace que los de Pellegrini vayan a buscar el pase a los octavos de final visitando la semana que viene el feudo del cuadro murciano, rival del Betis Deportivo en el Grupo 2 de la Primera RFEF. Así, ha logrado esquivar así a un equipo de LaLiga EA Sports y a los nueve de LaLiga Hypermotion

El Real Betis ha sido uno de los equipos que mejor suerte han tenido a priori en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y en el que ha caído emparejado con el Real Murcia. La heliopolitana ha sido una de las primeras papeletas en ser sacadas por la 'mano inocente' de Bernd Schuster y, por lo tanto, ha caído emparejado con el único rival de Primera RFEF que quedaba disponible; evitando el duelo directo entre equipos de Primera división y también esquivando a los nueve oponentes de Segunda.

Las eliminatorias de estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey se jugarán a partido único a lo largo de los días 16, 17 y 18 de diciembre. En el sorteo, que arrancó a las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), los cuatro equipos de la Supercopa de España que entraban en los bombos en esta ronda -FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club- tenían reservados al único superviviente de Segunda RFEF, el Atlético Baleares; al Ourense CF, que llega vía Copa Federación; y a dos de los otros cinco equipos de Primera RFEF.

Así, el Real Betis y los otros 12 equipos de LaLiga EA Sports debían repartirse a los cuatro equipos que quedaban de la Categoría de Bronce y a los nueve de LaLiga Hypermotion, quedando dos bolas que depararían un duelo entre dos conjuntos de Primera división. Por lo tanto, había mínimas opciones de que se pudiese dar una reedición de El Gran Derbi justo cuando se van a cumplir tres años de aquel choque suspendido en el Benito Villamarín por el lanzamiento de un palo que impactó en Joan Jordán y sólo unos días después del duelo cainita liguero que el Real Betis venció en el Ramón Sánchez-Pizjuán por 0-2. Finalmente no ha sido así, al salir en sexto lugar la bola verdiblanca y ha caído con el Real Murcia, rival del Betis Deportivo en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Cabe recordar que el Real Betis ha accedido a esta fase con 32 clubes participantes después de superar en segunda ronda al Torrent CF valenciano por 1-4 el pasado 3 de diciembre, gracias al triplete anotado por Rodrigo Riquelme y al estreno goleador con el primer equipo de Ángel Ortiz. Antes, en la primera fase, el equipo verdiblanco se había estrenado en la presente edición con un contundente 1-7 ante el Atlético Palma del Río cordobés, en un duelo disputado el pasado 30 de octubre y resuelto con sendos dobletes de Riquelme y Pablo García más las dianas de Sergi Altimira, Diego Llorente y Ez Abde.

Así quedan los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ourense CF - Athletic Club

Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Talavera CF - Real Madrid

CD Guadalajara - FC Barcelona

CD Eldense - Real Sociedad

Real Murcia - REAL BETIS

Burgos CF - Getafe CF

Cultural y Deportiva Leonesa - Levante UD

SD Eibar - Elche CF

RC Deportivo - RCD Mallorca

Real Racing Club Santander - Villarreal CF

Real Sporting Gijón - Valencia CF

SD Huesca - CA Osasuna

Granada CF - Rayo Vallecano

Albacete Balompié - RC Celta

Deportivo Alavés - Sevilla FC

Los máximos goleadores del Real Betis en la Copa del Rey de 2026

El Real Betis tiene al actual 'Pichichi' copero, un Roro Riquelme que empata con cinco dianas con el exverdiblanco Raúl García de Haro (CA Osasuna).