La última lesión en el Sevilla evita la decisión incómoda de Almeyda entre Oso y Suazo

Tras el cambio táctico realizado contra el Rayo, una inoportuna lesión libera al técnico de cara al Barça de una disyuntiva que le ha costado críticas semanas atrás

Matías Almeyda se librará de tomar este domingo una decisión delicada que en los últimos tiempos ha generado polémica al chocar conceptos dentro de una elección que, sin embargo, no admite dudas a día de hoy para la afición. No en vano, el dilema entre Suazo y Oso en el carril zurdo ha costado críticas al técnico por mantener que el titular es el chileno pese al rendimiento de Oso.

Un debate que se encendió por la notable mejoría del equipo en el derbi cuando el canterano ingresó tras la reanudación en lugar del chileno, si bien, a partir de ahí, no se ha visto obligado a enfrentarse a una decisión que le incomoda al considerar al suramericano una pieza importante también por su experiencia y liderazgo sobre el campo.

En este sentido, Suazo fue baja ante el Rayo por sanción y Oso tenía el camino libre hacia el once, si bien no se desempeñó propiamente como lateral, sino que Almeyda lo colocó por delante de Kike Salas en la modificación de su sistema hacia un 4-4-1-1. El canterano firmó un buen partido, como uno de los principales impulsores de la propuesta ofensiva sevillista, por lo que de cara al Barcelona se presentaba de nuevo la disyuntiva entre los dos carrileros una vez que Suazo regresa tras cumplir su castigo.

Sin embargo, el destino le permite esquivar de nuevo la bala, aunque no de la forma que le habría gustado al míster, pues se debe a una nueva lesión. Y es que el míster pierde por lesión a Kike Salas, que contra el Rayo ejerció con solvencia de lateral zurdo y tratará de acelerar para llegar contra el Valencia, lo que no será sencillo.

De esta manera, Almeyda podría utilizar a sus dos laterales izquierdos contra el Barça, sobre todo si apuesta por el mismo sistema que la jornada pasada, un 4-4-1-1 en el que doblaría el carril zurdo con la presencia de Gabriel Suazo como lateral y de Oso por delante a modo de extremo, pero con tarea defensiva para, entre los dos, cerrar a Lamine Yamal.

La ausencia de Kike Salas complica además que vuelva a defensa de cinco, sistema en el que también podría usarlos juntos, pero sería menos probable, tanto en cuanto tendría que apostar por Carmona en la derecha y difícilmente optara por esta vía tras no convencerle en los últimos choques, mientras que Juanlu ya lo ve como extremo o interior.

La decisión salomónica se presenta como la más probable y lógica a tenor de que Almeyda le otorga un valor añadido a Suazo y Oso, a día de hoy, es trascendental en su Sevilla.