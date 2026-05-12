Celta - Levante en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en este encuentro de la jornada 36 de Primera división en el que el Celta busca la victoria para intentar seguir en la pelea por el quinto puesto, mientras que el Levante espera ganar para continuar en la lucha por la permanencia en Primera división

Ambos equipos vienen de ganar sus anteriores partidos ligueros y esperan ampliar la buena racha para conseguir sus metas en este emocionante final de temporada en LaLiga.

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre el RC Celta y el Levante UD correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. Este encuentro tiene vital importancia tanto a la pelea por la quinta posición, en la que está inmersa el RC Celta, como por la lucha por la permanencia en Primera división, que es el objetivo del Levante UD.

El RC Celta necesita ganar y que el Real Betis tropiece en las tres jornadas que restan por disputarse para tener opciones de terminar en el quinto puesto.

El RC Celta llega a este partido contra el Levante UD con la moral alta tras ganarle al Atlético de Madrid en la anterior jornada. Un triunfo que ha permitido que el equipo que entrena Claudio Giráldez se coloque a cuatro puntos del Real Betis, que actualmente es quinto clasificado y ocupa, por tanto, la última plaza que permite disputar la próxima edición de la UEFA Champions League.

El equipo granota tiene 36 puntos y está a sólo 3 puntos de las posiciones que le darían la salvación en una temporada en la que está yendo de menos a más.

El Levante UD, por su parte, sigue en la pelea por la permanencia en Primera división después de una victoria agónica sobre CA Osasuna por 3-2 hace solo unos días.

En cuanto a las bajas, el RC Celta no puede contar con Starfelt, Vecino y Miguel Román, todos lesionados, mientras que el Levante UD tiene las ausencias de Carlos Álvarez, Elgezabal y Alejandro Primo.

Alineación titular confirmada también en el RC Celta. Estos son los once futbolistas en los que ha confiado Claudio Giráldez.

Destaca la presencia de Fer López en la sala de máquinas y la titularidad de Iago Aspas. Borja Iglesias se queda en el banquillo.

El Levante UD, por su parte, blinda defensivamente al equipo y apuesta por gente rápida en las banda o que atraviesa un buen momento como Víctor García.

Algo más de 30 minutos para el comienzo de este partido entre RC Celta y Levante UD que sirve para abrir la jornada 36 de Primera división.

Los equipos calientan sobre el césped del Estadio de Balaídos. Recordemos los onces titulares del RC Celta y el Levante UD para este partido.

Pared entre Hugo Sotelo y Ferran Jutglà que termina en disparo desde dentro del área del delantero.

Dominio claro del RC Celta en estos primeros minutos ante un Levante UD que no está poniendo mucha oposición y que sólo se ha acercado con un centro rematado por Tunde.

Disparo de Iago Aspas, sólo dentro del área, que se marchó por muy poco.

Muy cerca de empatar el Levante, pero el remate de Espí y ahora el de Olasagasti no tienen éxito.

El RC Celta baja el ritmo el partido a través de la posesión para así romper la dinámica ofensiva del Levante UD de los últimos minutos.

Muy fluido está en RC Celta cuando ataca. El Levante UD busca a Carlos Espí que siempre incomoda a los defensas del equipo gallego.

Disparo de Jutglà alto, pero el catalán estaba en fuera de juego.

El Levante UD intenta ser muy vertical buscando a Espí, pero el RC Celta comienza a ajustar y el delantero cada vez llega a menos balones.

La tuvo Espí, tiro bloqueado por Javi Rodríguez, y el contragolpe que terminó en penalti sobre Jutglà queda en nada por fuera de juego previo del catalán.

Zapatazo del centrocampista desde lejísimo, Radu intenta despejar a una mano y se la traga.

Se adelantó el RC Celta con gol de Ferran Jutglà, pero empató el Levante UD por medio de Kervin Arriaga.

Javi Rueda gana la línea de fondo, la pone al corazón del área y Jutglà a puerta vacía marca el 2-1.

Zapatazo del defensa que se cuela por la escuadra. Nada pudo hacer Radu en esta ocasión.

Remonta el Levante UD con un remate de cabeza de Brugué en un córner lanzado por Olasagasti.

Muchos nervios en la afición del RC Celta después de la remontada de un Levante UD que ahora juega con el tiempo.

Domina ahora con claridad el RC Celta, pero no termina la forma de romper la defensa del Levante UD.

No está pasando nada. Juego interrumpido y muchas protestas. Se va a alargar más el descuento.

RC Celta y Levante UD abren la jornada 36 de LaLiga a partir de las 19:00 horas en el Estadio de Balaídos. Un encuentro muy importante tanto en la lucha por la quinta posición, que da billete para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, como por la permanencia en Primera división. El RC Celta no se puede permitir más tropiezos si quiere alcanzar al Real Betis, que es actualmente quinto, mientras que el Levante UD está obligado a ganar para tener opciones de salvarse.

Así llega el RC Celta al partido contra el Levante UD

El RC Celta afronta este partido contra el Levante UD con la moral alta después de haber conseguido una victoria contra el Atlético de Madrid (0-1) que le permite estar a sólo cuatro puntos del Real Betis que está en la posición quinta de la clasificación que da billete a jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

Con margen sobre sus más directos perseguidores, cinco puntos sobre el Getafe CF y algo más sobre el resto, el RC Celta tiene casi en la mano quedar como mínimo en la sexta posición, teniendo ahora como principal motivación el intentar al alcanzar al Real Betis si bien es cierto que para ello el equipo que entrena Claudio Giráldez no debe fallar apenas y esperar algún tropiezo del conjunto bético.

En el capítulo de bajas, el equipo que entrena Claudio Giráldez sólo tiene las bajas de los lesionados Carl Starfelt, Matías Vecino y Miguel Román.

Así llega el Levante UD a este partido contra el RC Celta

El Levante UD, por su parte, encara el partido contra el RC Celta con la obligación de ganar para seguir con opciones reales de mantenerse en Primera división por una temporada más.

El equipo granota consiguió una victoria agónica contra CA Osasuna (3-2) hace solo unos días que le permite ahora estar a sólo tres puntos de los puestos que dar la permanencia en Primera división. Tiene poco margen de error el Levante UD, pero lo va a intentar gracias a la buena recta final de temporada que está realizando.

El Levante UD puede contar prácticamente con toda su plantilla ya que sólo tiene las bajas de los lesionados Carlos Álvarez, Unai Elgezabal y Alejandro Primo.

El partido entre el RC Celta y el Levante UD va a ser pitado por el árbitro Adrián Cordero Vega, del colegio cántabro.