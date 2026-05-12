Demichelis no piensa en el fin de semana y da prioridad al Getafe: "No quiero que nadie se guarde nada"

El técnico del RCD Mallorca aparca el duelo del domingo y pide máxima concentración en una visita exigente al Coliseum ante un rival “súper agresivo” como el equipo de Bordalás

Demichelis habla en la previa del Getafe - Mallorca de la jornada 36 de LaLigaIMAGO

El RCD Mallorca afronta una semana clave en la pelea por cerrar la permanencia en LaLiga. Antes de pensar en el partido del domingo, Martín Demichelis ha dejado claro que toda la atención debe estar puesta en el duelo de este miércoles ante el Getafe CF, durante la jornada 36.

El técnico argentino no quiere excusas físicas ni reservas mentales. Su mensaje fue directo: el Mallorca debe competir al máximo en el Coliseum, sumar tres puntos y evitar caer en el tipo de partido que propone el equipo de José Bordalás.

Martín Demichelis centra al Mallorca en el Getafe y aparca el domingo

Demichelis no quiere que el calendario condicione la mentalidad del Mallorca. El conjunto balear afronta una recta final de máxima tensión, pero el entrenador entiende que mirar más allá del Getafe sería un error competitivo.

El mensaje resume la idea central de su rueda de prensa. Para Demichelis, el partido inmediato vale demasiado como para jugarlo con reservas. El Mallorca necesita puntos, confianza y una actuación inteligente ante un rival que suele llevar los encuentros a un terreno muy físico.

El Mallorca no quiere excusas físicas antes de visitar al Getafe

El técnico argentino explicó que, cuando llegue la hora del partido, habrán pasado tres días y medio desde el anterior compromiso. A su juicio, ese margen debe ser suficiente para que un futbolista profesional pueda competir de nuevo.

Demichelis considera que el desafío será más mental que físico. El Mallorca llega con jugadores cargados y con poco tiempo para trabajar aspectos tácticos, pero el entrenador no quiso instalar la idea del cansancio: “No creo que sea excusa la parte física, es más mental que físico”.

La gestión del esfuerzo será clave, pero no desde la conservación. Demichelis quiere intensidad, concentración y valentía. En una jornada tan importante, el Mallorca no puede permitirse salir a medias, especialmente ante un Getafe que castiga cualquier duda.

Demichelis decidirá el once del Mallorca por sensaciones

El entrenador reconoció que todavía no tiene clara la alineación. La acumulación de partidos y el estado físico de la plantilla le obligan a esperar hasta el último momento para tomar decisiones: “Hasta mañana no sabré el once titular”.

Demichelis explicó que los jugadores que no fueron titulares entrenaron tras el último partido, mientras el resto siguió con trabajo de recuperación. Eso ha impedido realizar una preparación táctica profunda, por lo que el cuerpo técnico tendrá que apoyarse también en las sensaciones individuales.

El argentino dejó una frase reveladora sobre su manera de medir el estado del grupo: “Se les pregunta y la mirada del jugador te dice mucho”. En una semana así, la comunicación con la plantilla puede ser tan importante como cualquier dato físico.

Getafe y Bordalás obligan al Mallorca a jugar con inteligencia

Demichelis fue muy claro al definir al Getafe. No espera un partido cómodo, abierto ni de posesiones largas. Al contrario, imagina un duelo áspero, de contactos, interrupciones y duelos constantes: “Es una hermosa batalla porque es un equipo súper agresivo”.

El técnico elogió el trabajo de José Bordalás y destacó que el Getafe es un equipo muy reconocible. Esa identidad, basada en la intensidad, el orden defensivo y la disputa, obliga al Mallorca a estar preparado desde el primer minuto.

La clave, según Demichelis, será no caer en el partido que quiere el rival. El Getafe es un equipo que corta el ritmo, reduce el tiempo efectivo de juego y te empuja a competir en escenarios incómodos. “Tenemos que salir de su juego”, avisaba el argentino.

El Mallorca necesita controlar las emociones en la recta final de LaLiga

Más allá de lo táctico, Demichelis puso el foco en la gestión emocional. En una recta final con tantos equipos pendientes de la permanencia, cada error pesa más y cada minuto puede generar ansiedad.

El técnico sabe que no hay una fórmula exacta para controlar lo que sienten sus jugadores. Cada futbolista vive la presión de una manera distinta, y ahí el grupo debe encontrar equilibrio para competir sin precipitarse.

Ese será uno de los grandes retos del Mallorca ante el Getafe: resistir la intensidad del rival, no perder el orden cuando el partido se rompa y tener personalidad para buscar los tres puntos sin quedar atrapado en la tensión del calendario.

Demichelis pide un Mallorca completo antes de pensar en la siguiente final

El Mallorca sabe que cada partido empieza a tener aroma de final, pero Demichelis no quiere repartir energías mirando al futuro. Su prioridad es el Getafe, un rival que no pelea exactamente por el mismo objetivo, pero que exige una respuesta de máxima concentración.

El mensaje del entrenador es sencillo: competir ahora, sumar ahora y pensar después. En una lucha por la permanencia tan ajustada, reservarse puede ser tan peligroso como equivocarse.

El Mallorca afronta el Coliseum con una consigna clara. No hay espacio para medias tintas, ni para cálculos anticipados, ni para futbolistas pensando en el domingo. Demichelis quiere un equipo vacío al final del partido, porque en este tramo de LaLiga cualquier punto puede valer una temporada.