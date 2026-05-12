Bordalás, sobre el milagro del Getafe: "Te lo resumo muy fácil"

El técnico del Getafe afronta la recta final de la temporada con la ilusión de mantener al equipo en puestos europeos, lo que pone de manifiesto el buen rendimiento de su plantilla: "Juzgad si es un milagro estar donde estamos"

José Bordalás, técnico del Getafe, ha comparecido ante los medios antes de medirse este miércoles al Mallorca en el Coliseum. El cuadro azulón ocupa en estos momentos la séptima plaza que da derecho a jugar la próxima edición de la UEFA Conference League, la que deberá defender con uñas y dientes en estas tres últimas jornadas. "Las sensaciones son buenas. Es verdad que llegamos a un momento de la temporada en el que cada detalle cuenta muchísimo. Queda muy poca competición y todos los equipos se están jugando mucho. Tenemos sensaciones positivas y debemos mantener lo que nos ha traído hasta aquí, que ha sido un nivel de atención y de compromiso muy alto. Tenemos que sostenerlo para intentar acabar lo más arriba posible", ha explicado el alicantino.

Sobre el rival de este miércoles, un Mallorca que llega jugándose la permanencia y con Muriqi como gran amenaza, Bordalás ha dicho: "Muriqi lo viene demostrando desde que llegó al Mallorca, no solamente esta temporada, aunque es cierto que este año sus números son espectaculares. Lleva muchísimos goles, es una pieza fundamental en su ataque y siempre es complicado enfrentarse a él. Sin embargo, nosotros estamos en una buena dinámica, los jugadores tienen un compromiso alto y quieren acabar lo mejor posible. Sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien porque nos enfrentamos a un rival que se juega muchísimo, pero nosotros también. Queremos darle una alegría a nuestra afición, que ha apoyado al equipo todo el año, incluso en los momentos difíciles. Tenemos que ser agradecidos y demostrar que seguimos manteniendo la ambición de toda la temporada".

Se ve con opciones de acabar en competición europea

"Es cierto que hemos tenido problemas que muchas veces no trascienden al aficionado. El otro día contra el Oviedo, Mario Martín estaba haciendo un gran partido y tuvimos que cambiarle al descanso por un traumatismo; estaba mareado y no pudo seguir. Tenemos jugadores con diferentes molestias, como Lucho (Luis Vázquez), que tiene un edema y no está al cien por cien. Son futbolistas que llegan algo tocados por la exigencia y la carga de minutos. Aun así, el equipo se mantiene vivo y tiene que ser ambicioso. Lo hablamos cada día: dentro de nuestras posibilidades, debemos intentar sacar los partidos adelante y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Hay que pensar en el día a día y competir cada partido como lo hemos hecho a lo largo de todo el torneo, eso marcará dónde estaremos al final".

Pesimismo tras empatar ante el Oviedo

"Se junta un poco todo. Todo el mundo que me conoce sabe que soy de los entrenadores más ambiciosos; siempre lo he sido y lo seré. Sin embargo, como he dicho en numerosas ocasiones, hay que poner en valor lo que ha logrado este equipo: tener 44 puntos a pesar de todas las dificultades que hemos sufrido a lo largo del campeonato. Lo hablaba con una persona que lleva aquí casi dos décadas y me decía que el verdadero milagro es lo que se ha hecho esta temporada. Me explicaba que el milagro no es ganarle al Barça 4-0 o clasificarnos para la Europa League, como ya hicimos; el milagro es que, con estas dificultades y con esta plantilla, el equipo estuviese virtualmente salvado a falta de seis jornadas. Eso es lo que realmente hay que valorar. Lo demás puede llegar o no, pero nadie debe olvidar de dónde venimos ni todo lo que hemos sufrido. Pase lo que pase, en el último partido debemos dar la vuelta al campo y celebrar lo que ha sido un hito histórico".

Le preocupa la sequía goleadora del equipo

"Te lo resumo muy fácil: somos el segundo equipo con menos goles a favor después del Oviedo. Si fuera solo por eso, deberíamos estar penúltimos, y, sin embargo, estamos séptimos. Juzgad si es un milagro estar donde estamos. No nos puede sorprender porque ha sido la tónica de toda la temporada. Lo que ocurre es que el equipo ha tenido una fortaleza mental enorme, ha creído en sí mismo y sus números a nivel defensivo son espectaculares; por eso estamos en esta posición. No es una falta de gol exclusiva de los últimos partidos, ha sido así a lo largo de todo el año".

Mensaje a la afición

"Creo que la afición va a estar nuevamente con el equipo. Al igual que nos ocurre a nosotros, ellos todavía son optimistas y tienen la confianza de que podemos conseguir victorias y sumar puntos. Saben que son fundamentales, lo han sido a lo largo de muchos años, y seguro que van a estar animando en un partido muy importante. Tenemos la posibilidad de romper esta mala racha, conseguir los tres puntos y seguir soñando".

Prevé rotaciones en una semana exigente

"Eso es lo que nos gustaría a todos los entrenadores, pero tenemos la plantilla que tenemos. Hay jugadores que son prácticamente insustituibles, que vienen acumulando muchos minutos desde temporadas pasadas, y posiblemente tengan que volver a jugar. Vamos a ver si los que han participado menos tienen una buena respuesta, son capaces de ayudar al equipo y demuestran su ilusión y sus ganas. Estoy convencido de que, con el compromiso de todos, todavía podemos darle alegrías a nuestra afición".