Bordalás no descarta nada con el Getafe: "Sabemos que es muy difícil"

El técnico del cuadro azulón valoró el punto ante el Real Oviedo pese a que estuvieron en superioridad numérica durante varios minutos. "No se les puede reprochar absolutamente nada"

El Getafe desaprovechó este domingo una oportunidad inmejorable de dar un paso al frente en lograr estar en competición europea el próximo curso. Las derrotas de Athletic Club y Osasuna, además del empate de la Real Sociedad parecían motivo más que suficiente para salir con todo ante el Real Oviedo. Los locales terminaron con nueve jugadores.

Bordalás, pese a la superioridad numérica del Getafe, no reprochó nada a sus jugadores y tampoco descartó que los azulones puedan estar en la pelea por Europa al final de la temporada a pesar de lo complicado de la tarea. "Sabemos que es muy, muy difícil porque hay equipos que están intentándolo con un potencial muy, muy superior al nuestro".

Bordalás no descarta a un Getafe peleando por Europa

Bordalás apostó por el Getafe y porque los azulones lo van a intentar en los tres partidos que restan para el final de la temporada: "Faltan tres jornadas, faltan nueve puntos en juego, el equipo lo va a intentar, como lo ha intentado a lo largo de toda la temporada, como lo ha intentado hoy, a pesar de no haber conseguido la victoria y de que el Oviedo haya estado con dos jugadores menos".

Prosiguió el técnico del Getafe sin querer hablar de Europa pero si augurando que sus jugadores lo darían todo: "Pero no se les puede reprochar absolutamente nada y nuestro objetivo es ahora afrontar el partido del próximo miércoles con el máximo interés e intentar sacarlo adelante. Estar vivos hasta el final y dejar al equipo lo más arriba posible por nuestra afición, por todos los chicos que lo están dando absolutamente todo. Ese es nuestro objetivo".

Al Getafe le faltó calidad y claridad

Bordalás se mostró algo más crítico con la falta de claridad y de calidad de su equipo para aprovechar las dos expulsiones que sufrió el Real Oviedo: "Bueno, la verdad es que nos quedamos con una sensación un poco pobre por cómo se ha puesto el partido, porque creo que teníamos el partido controlado y, con las expulsiones y dos jugadores más en el campo, nos ha faltado claridad, nos ha faltado esa calma".

Bordalás achacó la prisa de sus jugadores por marcar como el problema del Getafe para no conseguir el triunfo final: "Queríamos marcar el gol muy rápido cuando teníamos que haber movido el balón con más agilidad, con más precisión, pero los chicos lo han intentado, hemos tenido nuestras ocasiones y no hemos estado acertados. No les puedo reprochar absolutamente nada".

Por último, Bordalás elogió la competitividad del Real Oviedo: "Desde fuera no puedo hacer una valoración porque no he estado aquí, pero he visto un equipo que ha competido a lo largo de toda la temporada, una afición fantástica. Hoy lo hemos vivido: al quedarse su equipo en inferioridad, cómo han estado animando, alentando. Yo creo que eso les ha dado mucha fuerza, mucha energía, y les deseo lo mejor al Oviedo porque es un club histórico, con una magnífica afición".