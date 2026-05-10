Almada no se corta con la polémica entre Real Oviedo y Getafe: "A veces no sabes a qué atenerte"

El técnico de los carbayones se quejó de los diferentes criterios en función del partido. "Ha habido situaciones parecidas", declaró

El Real Oviedo no le perdió este domingo la cara al encuentro ante el Getafe a pesar de jugar desde el arranque del segundo tiempo con 10 y con nueve en casi media hora. Las dos expulsiones del Real Oviedo no dejaron nada contentos a los jugadores y al propio técnico carbayón. Almada, con prudencia, habló de los diferentes criterios en otros partidos de los asturianos.

Guillermo Almada comentó el criterio aplicado de manera diferente en otros encuentros del Real Oviedo: "Bueno, con criterio distinto al que se ha aplicado en otros partidos con nosotros. Ha habido situaciones parecidas y han dicho que es normal la mecánica de la pierna".

Guillermo Almada se queja de las expulsiones del Real Oviedo

El técnico del Real Oviedo insistió con las expulsiones de su equipo: "Hoy nos penalizan a nosotros con situaciones anteriores que fueron muy similares y no se aplicó el mismo criterio. Entonces, a veces no sabes a qué atenerte en situaciones que se reiteran todos los partidos, en situaciones dudosas que siempre van en contra. Termina pesando porque, como digo, hoy en el fútbol la diferencia es un detalle, un gol. Cualquier detalle de estos es determinante, más en nuestra situación".

Almada no escondió el descontento con los árbitros esta temporada en el Real Oviedo y recordó que los carbayones nunca han tenido decisiones dudosas a su favor: "Yo no me quiero sacar la responsabilidad de nada y no quiero escudarme en nada. Pero a veces nosotros utilizamos una frase: el arbitraje a veces te da y te quita. A nosotros nos han quitado permanentemente. No me acuerdo de ningún partido, ninguno, que hayamos ganado con una jugada dudosa que haya perjudicado a nuestros rivales. Nosotros permanentemente hemos sido desfavorecidos en situaciones muy importantes dentro de los partidos, porque terminamos el otro día con el Betis".

La continuidad de Guillermo Almada y la vergüenza en el tramo final de Liga

Fue cuestionado Almada sobre su continuidad en el Real Oviedo más allá del 30 de junio. El técnico uruguayo confirmó conversaciones pero lo emplazó todo al final de la competición: "Bueno, de hecho ya hemos conversado, pero vamos a conversar después porque uno tiene ciertas pautas o cosas que quiere cambiar. Que quizás el proyecto deportivo sea distinto. No nos hemos puesto a analizar o a planificar la próxima temporada porque todavía nos quedan partidos. Tenemos que cerrar esto y después, cuando termine el torneo, nos pondremos juntos a analizar si nuestros caminos son paralelos o no".

Sobre la propia temporada, Almada apeló a la "vergüenza" para afrontar los tres encuentros que les restan a los carbayones y con un descenso que podría ser matemático el próximo lunes si el Girona puntúa ante el Rayo Vallecano: "Como lo afrontamos hoy, con la vergüenza deportiva que tienen los futbolistas, la entrega, la disposición y todo lo que han brindado en todos los partidos. Podremos jugar bien o mal, pero la entrega no ha estado en tela de discusión porque se han matado prácticamente siempre en todos los partidos".