Mallorca - Villarreal, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El cuadro balear se juega la vida y necesita seguir sumando para no caer a la zona roja de la clasificación, de la que le separa tan solo un punto; el equipo de Marcelino puede certificar el tercer puesto tras la derrota del Atlético de Madrid

¡Muy buenos días! Ya estamos en el estadio de Son Moix para vivir la previa de un partido que promete emociones fuertes, especialmente para los bermellones, que se están jugando la vida.

El 'Submarino' tiene ya asegurada su plaza en Champions y puede dejar prácticamente cerrada la tercera plaza con una victoria tras la derrota ayer del Atlético contra el Celta .

Estamos a la espera de los onces, pero todo apunta a que Marcelino podría repetir su estrategia de rotaciones en partidos fuera de casa, por lo que futbolistas como Pape Gueye, Gerard Moreno o Nicolas Pépé podrían descansar.

Los aficionados del Mallorca se han concentrado en la previa para recibir a sus jugadores antes de un partido clave.

El conjunto bermellón cogió aire con la victoria la pasada semana en Montilivi, pero los de abajo no paran de sumar y ahora necesita dar otro paso para acercarse a una salvación que está muy cara esta temporada.

La jornada no ha sido nada favorable para el Mallorca: tiene solo un punto y dos puestos por encima del descenso.

Los bermellones llegan con la buena energía que les dio sacar su segunda victoria como visitantes de la temporada ante el Girona (0-1), y se han mantenido invictos en Son Moix desde la llegada de Demichelis con tres victorias y un empate , el último ante el Valencia (1-1).

El Villarreal llega con los deberes hechos tras haber garantizado la clasificación para la Liga de Campeones, aunque se ha marcado como objetivo mantener la tercera plaza que actualmente ocupa y por la que lucha con el Atlético de Madrid, al que aventaja en cinco puntos.

Una victoria haría al Mallorca superar la barrera psicológica de los 40 puntos , que este año no dará la permanencia pero sí les acercaría mucho al objetivo.

Así ha recibido la afición mallorquina a su equipo en los alrededores de Son Moix

Con el ariete kosovar Vedat Muriqi viviendo un ligero bajón dentro de la mejor temporada de su carrera, Luvumbo estará al cien por cien para acompañarle en la doble punta, tras haberse convertido en un jugador fundamental en las últimas semanas para el técnico argentino.

El Mallorca recibe al Villarreal a las 14:00 horas en un partido clave para los locales. Tienen la necesidad de dar otro paso hacia delante frente a un 'Submarino' que ya tiene asegurada su plaza en Champions y que puede dejar prácticamente cerrada la tercera plaza con una victoria tras la derrota ayer del Atlético. Los amarillos encaran esta recta final muy destensados y despidiendo a su entrenador, Marcelino García Toral.

El conjunto bermellón llega con buenas sensaciones después de ganar al Girona a domicilio (0-1), su segunda victoria fuera de casa esta temporada. En Son Moix, desde la llegada de Demichelis, el equipo se ha mostrado sólido con tres triunfos y un empate, el último frente al Valencia (1-1).

Sabiendo ya los resultados de varios equipos de la zona baja -Levante y Sevilla han ganado y el Alavés ha empatado-, el Mallorca afronta el duelo con la necesidad de superar los 40 puntos, una frontera psicológica que ni mucho menos garantiza este año la permanencia, aunque sí supone un alivio mental para afrontar las últimas tres jornadas.

En ataque, Vedat Muriqi atraviesa un pequeño bajón dentro de una temporada muy destacada, pero contará con el apoyo de Luvumbo, que llega en plena forma y se ha vuelto clave en las últimas semanas.

En defensa, no estará Pablo Maffeo por sanción, así que Mateu Jaume ocupará el lateral derecho. Además, Omar Mascarell apunta a seguir en el centro de la zaga, lo que permitirá a Darder tener más libertad en el centro del campo, donde está siendo determinante últimamente.

Por su parte, el Villarreal llega con los deberes hechos. Aun así, el equipo quiere asegurar la tercera plaza, que actualmente ocupa con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid.

Marcelino podría repetir su estrategia de rotaciones en partidos fuera de casa, por lo que futbolistas como Pape Gueye, Gerard Moreno o Nicolas Pépé podrían descansar.

En cuanto a bajas, el equipo sigue sin poder contar con Juan Foyth, lesionado de larga duración, ni con Logan Costa, que continúa aún con problemas físicos.