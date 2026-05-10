Demichelis: "La salvación va a depender de nosotros"

El técnico argentino asegura que su equipo está en el camino correcto hacia la salvación y hace un llamamiento a la afición bermellona para el último partido en casa

Martín Demichelis compareció tras el empate ante el Villarreal con un mensaje claro de tranquilidad porque considera que su equipo está en la senda correcta para cerrar el objetivo de la salvación. Pese a no haber logrado la victoria, la buena segunda mitad de los suyos ante un rival nivel Champions le da muchas esperanzas. Los bermellones se jugarán la vida en los próximos tres partidos, dos de ellos ante rivales directísimos en la lucha por la permanencia.

"Orgulloso de los chicos"

El técnico argentino puso en valor la competitividad mostrada por los suyos. "El equipo compitió bárbaro contra un equipo Champions. Los chicos no festejaban con el empate, pero en todo momento fuimos en busca de los tres puntos, no hemos dejado pasar el tiempo, queríamos tener dos puntos más, pero me siento orgulloso de los chicos que tuvieron que salir a jugar. Cuando se compite así, hay que estar tranquilos", señaló.

Más allá del resultado, Demichelis insistió en que el rendimiento del equipo estuvo a la altura de lo que exigía el encuentro. El Mallorca no solo reaccionó al gol inicial del Villarreal, sino que, especialmente en la segunda mitad, logró incomodar a un rival que será terminará probablemente en la tercera plaza de LaLiga.

"Tuvimos varias situaciones para hacer un segundo gol, como el rival, son muy buenos en eso, transitan a una gran velocidad y por eso son los terceros. Que los chicos estén predispuestos a presionar tras el error facilita que luego se ponga a jugar. Mi equipo siempre intenta jugar, faltó ganar pero dominó a un gran rival", declaró.

Profesionalidad máxima las próximas 72 horas

El míster de Córdoba también hizo referencia a las condiciones en las que se disputó el partido, marcadas por el calor y el alto ritmo de juego, factores que elevaron la exigencia física para ambos equipos. Aun así, se mostró confiado en la capacidad de su plantilla para afrontar el exigente calendario que se avecina.

"Es cierto, hacía calor y en este ritmo de partido con dos equipos que no replegaban, había tiempos de transiciones muy rápidas y los jugadores lo sufrían. Hay un grupo que ya está recuperando y hay que ganarle al tiempo, que es poco, y ser profesional en las próximas 72 horas. Vamos a llegar bien porque estamos bien en lo mental y como grupo", explicó.

Uno de los aspectos que más quiso destacar Demichelis fue la identidad de su equipo, una idea de juego basada en la presión, la valentía y la intención constante de buscar la portería rival. Un planteamiento que, según el propio entrenador, no siempre garantiza resultados, pero sí acerca al objetivo. "No firmo dos empates en los próximos dos encuentros. Firmo que el equipo compita como compitió hoy, no nos vamos a ir a defender, no sabemos defendernos todo el tiempo, mi equipo sabe presionar. Somos valientes y arriesgamos, esto no te asegura el éxito pero te acerca a ganar. Creo que nos favorece y que los futbolistas están felices con esta manera de jugar", afirmó.

En cuanto a nombres propios, el técnico sorprendió al señalar al portero rival, Arnau Tenas, como el jugador más destacado del partido. Pese a su error en el gol del empate, el guardameta del Villarreal fue decisivo con varias intervenciones en la segunda mitad que evitaron la victoria bermellona.

Llamamiento a la afición para la última jornada

Finalmente, Demichelis puso el foco en el tramo final de la temporada, donde el Mallorca se jugará la permanencia en las tres jornadas restantes. El técnico mantiene la exigencia y apela tanto al compromiso del grupo como al apoyo de la afición.

"Va a depender de nosotros, nos quedan tres partidos donde nos miraremos a nosotros mismos para hacerlo lo mejor posible. No sé cuantos necesitaremos, tenemos que sumar más que el resto y el 24 este estadio tiene que estar llenísimo, todos los mallorquines tienen que venir. Hoy nos dieron un buen recibimiento", sentenció.