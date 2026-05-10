Athletic de Bilbao 0-1 Valencia: Las necesidades por la permanencia pueden con las europeas

Los de Corberán se imponen en el Nuevo San Mamés ganan gracias a un tanto de Sadiq y dan un gran paso para la permanencia; traspiés para los de Valverde en sus deseos continentales

Oxígeno, más que oxígeno, fue lo que logró el Valencia este domingo en el Nuevo San Mamés, con una victoria frente al Athletic de Bilbao que supone paso y medio para la permanencia. Un gol de Sadiq en la segunda parte, en la primera pelota que tocó el delantero al salir al campo, sirvió para derrotar al cuadro de Valverde que sufre un traspiés en sus aspiraciones europea.

Fue en una tarde trepidante, en la que el ritmo y el corazón estuvieron por encima del fútbol. El Athletic apretó de lo lindo en tramos, pero le faltó finura y fútbol en una tarde en la que, además, perdió a la media hora a Nico Williams por lesión. Serio contratiempo. El Valencia, por su parte, cimentó buena parte de su éxito en las magníficas intervenciones del meta Dimitrievski.

Llegadas y ocasiones fueron más las del Athletic, cierto es. Claro que el Valencia también gozó de un penalti en la primera parte con un lanzamiento que Hugo Duro estrelló en el larguero. Más tino Sadiq para cabecear al fondo de la red un gran servicio desde la izquierda de Luis Rioja. Primer balón que tocó y gol. Luego llegó el arreón final local y ahí de nuevo emergió Dimitrievski.

Penalti y lesión de Nico Williams

El Athletic de Bilbao quiso imponer su ley desde el principio marcando territorio. Los de Valverde volcaban especialmente sus ataques en el arranque por la izquierda buscando a Nico Williams. El internacional gozó de varias situaciones aunque sus disparos fueron defectuosos. Más clara fue la de Sancet, aunque apareció Gaya para impedir el tanto local.

Pasado el cuarto de hora el Valencia comenzó a estirarse. Tanto que un derribo de Yuri sobre Hugo Duro en el área rojiblanca fue señalado como penalti. Sin embargo, el propio Hugo Duro estrelló su lanzamiento en el larguero (22'). El Athletic se salvaba, aunque recibía poco después la mala noticia de la lesión de Nico Willams que tenía que dejar su sitio a su hermano Iñaki en el terreno de juego.

El partido cada adquiría más ritmo y las fuerzas se igualaban. En el Valencia cada vez carburaban más Javi Guerra y Pepelu. Las combinaciones entre Rioja y Hugo Duro hacían daño a un Athletic que había perdido el control, aunque en el alguna a la contra pudo hacer daño. También pudo marcar en una acción de Guruceta que desbarató Dimitrievski.

Segunda parte

Las imprecisiones fueron la tónica inicial de la segunda parte, aunque nuevamente el Athletic iba metiendo atrás al Valencia. Un par de disparos desde la frontal, bloqueados por los defensas visitantes, dieron paso a la clara ocasión para Iñaki Williams que no pudo resolver en el mano a mano con Dimitrievski. El portero, poco después, era atendido por un golpe.

El encuentro entraba en un carrusel de cambios que paraba el ritmo. Precisamente uno de los nuevos, Sadiq, abría el marcador (72'). La primera pelota que tocó el delantero fue un cabezazo que mandó al fondo de la red tras un buen centro de Rioja. El Athletic buscó respuesta en un testarazo de Unai Gómez, pero una extraordinaria intervención de Dimitrievski lo impedía.

Al Athletic no le quedaba más que el arreón final, aunque le faltaban ideas. El juego, además, se paraba con algunas atenciones médicas, como la que requirió Dimitrievski. Guido Rodríguez se hacía fuerte en esos momentos en los que a los de Corberán les tocaba apretar los dientes. Rioja y Sadiq pudieron matar el partido aunque les faltó finura para hacer el segundo. No se movió más el marcador y los puntos volaron hacia la capital del Turia.