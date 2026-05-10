La advertencia de Corberán: "﻿Los 42 puntos no garantizan seguir en Primera"

El entrenador valencianista, contento con el triunfo ante el Athletic de Bilbao, pero con la mirada puesta en los tres partidos finales para evitar sustos y lograr la permanencia

Carlos Corberán, técnico del Valencia CF, ha lanzado una advertencia después de que su equipo haya vencido al Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés y haya dado un paso de gigantes para asegurar la permanencia. "Los 42 puntos no garantizan a nadie seguir en Primera", ha afirmado el preparador valencianista en la rueda de prensa.

Tras vencer en Bilbao, Corberán ya tiene la mirada puesta en la siguiente cita que será el jueves que viene en Mestalla contra el Rayo Vallecano. "El equipo se juega 9 puntos. Necesitamos la unión de Mestalla. Eso nos hace ser mejores. Tenemos la oportunidad de quitarnos el sabor del último partido", ha comentado en referencia a la derrota en casa contra el Atlético de Madrid.

¿Por qué no se vio esta versión del Valencia antes?

Corberán fue cuestionado por el hecho de que haya tardado tanto en verse la versión que el Valencia ha ofrecido este domingo en el Nuevo San Mamés. "Hay partidos en los que uno es capaz y puede y otras en las que es más difícil. Me quedo con la determinación del equipo y el compromiso que han mostrado", ha respondido el entrenador para añadir: "Me quedo con no venirte abajo después de una situación como el penalti. Y todo eso sirve para lograr tres puntos importantes".

Otro asunto tratado es si el Valencia se jugaba más que el Athletic de Bilbao en este encuentro. "Nosotros muchísimos. Vamos a vida o muerte. El Athletic también busca Europa. Eran objetivos diferentes. Creo que el Valencia ha sabido manejar bien el partido", ha relatado Corberán.

Corberán y la apuesta por el doble pivote con Guido Rodríguez y Pepelu

El técnico valencianista también se ha referido a la apuesta en Bilbao por un doble pivote formado por Guido Rodríguez y Pepelu. "Estábamos jugando con un 6, un 8 y un 10. Hoy la de 10 la ha ocupado Guerra. Pero jugamos con un doble mediocentro porque el Athletic es un equipo muy agresivo y la única forma de evitar la presión de ellos era incrustar un jugador entre los centrales para la salida. Además Pepelu ha demostrado mucho carácter como central y era una recompensa a lo mucho que está ayudando al equipo", ha dicho.

Con 42 puntos en su casillero, el Valencia afronta las tres citas finales con el deseo de sellar la permanencia. Tras recibir el jueves en Mestalla al Rayo Vallecano, los de Corberán tendrán que visitar a la Real Sociedad en Anoeta para terminar la temporada contra el Barcelona en casa. El objetivo es no pasar apuros.