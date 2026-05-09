Fenwick enfada al valencianismo: "En el Nou Mestalla se podrán hacer ﻿bautizos, comuniones, cumpleaños..."

El arquitecto encargado de supervisar la construcción del nuevo recinto valencianista ha explicado los nuevos usos del estadio, así como sus modificaciones, al mismo tiempo que ha asegurado que el actual Mestalla está "obsoleto" y no es seguro

La construcción del Nou Mestalla sigue adelante y poco a poco se va vislumbrando el final de la estructura que sostendrá la gran cubierta que dará cobijo a los 70.044 asientos que albergará el nuevo estadio valencianistas. En las últimas semanas también se ha progresado bastante en esta estructura de soportación de la cubierta (esos visibles 'nidos de pájaro' en cada pilar que traccionan y estiran los cables), al mismo tiempo que se ha realizado el montaje de los anillos de compresión y se han ejecutado demás pilares.

Un proyecto, que prácticamente nada tiene que ver con el original que se proyectó hace más de 20 años, tal y como recordaba José Pérez, presidente de la Asociación Libertad VCF en ESTADIO Deportivo, al que tachaba de ser un estadio 'low cost' por los continuos recortes con respecto al presupuesto y el proyecto inicial.

Sin embargo, el arquitecto encargado de aquel proyecto y que posteriormente ha ido adecuando hasta desembocar en el actual, Mark Fenwick, ha defendido el nuevo estadio. "Un estadio de 300 o 400 millones no es 'low cost'", ha dicho el británico en los micrófonos de El Chiringuito, aprovechando además para recordar que el actual estadio de Mestalla, a su juicio, es un estadio "obsoleto", con problemas de seguridad y confort, así como de posibilidades de uso, unas declaraciones que no han sentado nada bien entre el valencianismo.

Sobre el nuevo recinto, el arquitecto ha asegurado que "la obra va estupendamente y ya se va viendo esta realidad después de tantos años". "En 2009 se paró todo, la arquitectura fue a un precipicio. En este proceso hemos tenido once presidentes y tres alcaldes, pero si tiene algo positivo es que hemos podido meter ahora en este estadio todo lo que hemos aprendido internacionalmente de los estadios modernos", ha recordado.

Un estadio multifuncional: bautizos, cumpleaños, NFL, tenis...

También han sorprendido las palabras del arquitecto ya que ha hablado de la posibilidad de que el Nou Mestalla pueda ser un estadio que albergue todo tipo de eventos.

"La cubierta es una cubierta textil, también lleva una estructura por debajo que permitiría en su día hacer el marcador 360º, que es la pera. Se pueden hacer bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios de boda, también permite hacer un partido de NFL, de tenis... Se podrán hacer grandes conciertos", ha explicado.

También ha destacado la novedad de esos balcones que sobresalen en los laterales y el motivo de llevarlos a cabo: "El estadio tiene unas grandes terrazas, yo lo llamo un estadio mediterráneo, donde hay estadios que son cerrados y no se ve nada desde el interior, lo que ahora nos gusta es crear terrazas, grandes terrazas que se pueden asomar a la ciudad y al otro lado el campo de fútbol. El nuevo 'bowl' que hemos hecho que es potentísimo, donde rebotamos el sonido desde la afición y vuelve al campo, eso impone al equipo contrario".

Por último, Fenwick no duda que será un estadio mejor que el Metropolitano: "Será mejor que el Metropolitano, sin duda, será más cercano a la gente, más fácil acceder, incorpora más cosas que el Metropolitano, será uno de los más potentes que hay, pelearemos para que esté en el Mundial".