José Pérez, la voz más crítica contra Lim: "Si no pasa nada raro, el Nou Mestalla no va a ser sede del Mundial"

El presidente de Libertad VCF repasa en una entrevista para ESTADIO Deportivo la actualidad deportiva del club che, desde las posibilidades de que la ciudad sea sede mundialista, el futuro de Carlos Corberán o la figura de Ron Gourlay, todo ello bajo un denominador común, Peter Lim: "Ha empequeñecido el club a un nivel brutal"

A finales de 2014 Peter Lim desembarcó en Valencia para hacerse con las riendas de un club que estaba muy cerca de alcanzar los 100 años de vida. De la ilusión por su llegada se pasó rápidamente a la decepción por promesas incumplidas y la devaluación poco a poco de la plantilla che, pasando de luchar por competir en Europa a no bajar a Segunda división.

En torno a 2020, un grupo de aficionados y socios del Valencia se reúnen para crear la asociación Libertad VCF, con el objetivo de crear oposición a la gestión de Peter Lim e intentar recuperar la democracia en un club en el que la última palabra siempre la tiene el empresario singapurense. En ESTADIO Deportivo hemos querido hablar con su presidente, José Antonio Pérez, y una de las figuras más visibles de la oposición a la actual junta directiva del Valencia.

Además de hablar con él sobre la reciente reanudación de las obras del Nou Mestalla, del que ha desvelado muchas irregularidades y demasiados intereses personales en él, además del evidente rechazo que produce en la afición che, José, como prefiere que le llamen, ha hecho un repaso de la situación deportiva del club, que inevitablemente va de la mano con la institucional...

- Como uno más firmes opositores a la mudanza al Nou Mestalla, tanto la RFEF como el Gobierno ¿Qué opina de que pueda llegar a ser sede del Mundial de 2030?

- A día de hoy no es sede del Mundial, ni la FIFA tiene la documentación, hace ya tiempo que se cayó de la carrera porque hace ahora creo un año la FIFA requería una firma de compromiso del Valencia y Meriton se negó a firmar ese compromiso, con lo cual fue excluida de ser sede del Mundial. Pero es lo que hablábamos, a los medios fácticos lo que les interesa es que llegue a la opinión popular que el Nou Mestalla es esencial y hay que derribar Mestalla y tener el nuevo estadio para poder ser sede del Mundial, cuando en principio, a no ser que pase algo raro, no va a ser sede del Mundial, no es sede del Mundial.

- ¿Crees que el pueblo de Valencia verdaderamente tiene interés o quiere ser sede del Mundial pese al nuevo estadio?

- Pues yo te diría que hay más interés de la valencianía, de los valencianos, que pueden pensar que es interesante tener un Mundial aquí, que realmente de los valencianistas. Yo creo que los valencianistas y en ese caso concreto, Libertad hizo hace dos años una encuesta a las puertas de Mestalla, que encuestamos a 5.000 valencianistas únicos que se identificaban y te hablo de memoria, pero creo que el 98% dijo que no quería que el nuevo Mestalla fuera sede del Mundial si eso implicaba peligro para la viabilidad del Valencia, y esa es la realidad de lo que estábamos hablando. De hecho, aquí en Valencia todavía recordamos que en el 82, cuando Valencia fue sede del Mundial, sede además de la selección española, que el Valencia tuvo que hacer frente a la reforma de Mestalla y eso es lo que acabó años después con el descenso del Valencia, porque se endeudó. Había un compromiso, cierto compromiso de la Federación Española y del Gobierno de pagar parte de esa reforma y eso nunca llegó, fue uno de las, no el único, pero uno de los motivos importantes para que el club se debilitara y acabara por descender, el único descenso que hemos tenido a Segunda división. Así que resumiendo mucho, el Mundial aquí en Mestalla, además que van a ser partidos de selecciones menores porque hay demasiados intereses, o sea, demasiados estadios para tener los partidos importantes. Además se está viendo que el Atlético de Madrid parece que quería bajarse, A Coruña ya se ha bajado... Ser sede del Mundial a costa de la viabilidad del Valencia al Club de Fútbol no nos interesa. El valencianista informado sabe que ser sede del Mundial es un engaño para el pelotazo urbanístico que hablábamos.

- Sobre todo porque podría haber sido sido igualmente sede con el actual Mestalla con o sin reforma...

- Yo creo que hubiera sido lo ideal, reformar Mestalla y que hubiéramos ido sede del Mundial con una reforma que pudiera pagar el Valencia Club de Fútbol, donde tendrías que haberte gastado menos dinero y además pusieras en valor Mestalla que en el mundo del fútbol, sobre todo europeo, se ha convertido en un icono y recibe muchos viajes y hay muchas redes sociales, mucho aficionado a estadios históricos que vienen a Mestalla solo por vivir la verticalidad de las gradas y un estadio que es centenario, que tiene sus inconvenientes por su antigüedad, pero es que eso lo solucionarías fácilmente con una reforma donde te gastarías una parte muy pequeña, igual una cuarta o una quinta parte de lo que te costaría el nuevo estadio para tener un estadio con solera y un estadio que realmente podría ser un gran sede del Mundial.

- Cambiando de tema, ¿Qué opinión tiene sobre la llegada de Kiat Lim, cree que el relevo en la presidencia supone un cambio real o es más de lo mismo?

- La llegada de Kiat Lim no ha supuesto ningún cambio. Kiat Lim no es ni una persona preparada ni ha llegado para nada. Lo que pasa es que nosotros que llevamos viviendo 10 años a Peter Lim y cómo funcionan estos especuladores, yo creo que además es norma general de los especuladores vender humo, y han vendido humo muchas veces. Han vendido humo con Kiat, han vendido humo últimamente con Ron Gourlay, todo vender humo. No ha habido ningún cambio de Kiat, es que Kiat ni conoce el equipo, ni tiene las cualidades, las actitudes para gestionar un equipo de fútbol, ni siquiera para ser un empresario. Es como el padre o peor porque el padre por lo menos es un especulador que se lo hizo él. El hijo es un especulador que vive de la especulación del padre.

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- La llegada del CEO, Ron Gourlay, ¿Cómo la ve? ¿Le inspira confianza para armar un equipo mejor?

- No nos inspira ninguna confianza. De hecho, cuando llegó, por lo primero que dijo es que él pensaba estar aquí dos o tres años y jubilarse. Yo creo que solo hay que ver sus últimas aventuras en Arabia. Como ya nos ha pasado otras veces con Peter Lim, son amigos, amigos que se hacen en esos encuentros de poder que tienen, como nos pasó cuando trajo a Neville, aquel periodista, y lo trajo de entrenador, cuando no había entrenado nunca. Era un periodista, amigo suyo, socio suyo también en Mánchester, y lo trajo. Pues Ron Gourlay es más de lo mismo. De hecho, a Ron Gourlay una de las cosas que se le puede achacar es que cuando llegó aquí dijo que con el estadio que teníamos no podíamos pretender jugar en Europa, que para jugar en Europa hacía falta el nuevo estadio. No a efectos de lo moderno del estadio. Se refería a que no producía el suficiente dinero para el Valencia como para poder permitirse jugar en Europa con ese estadio. Solo esa banalidad, esa tontería, cuando está jugando en Europa el Rayo Vallecano, por ponerte un ejemplo, pone bien a las claras y explica bien a las claras para qué ha venido Ron Gourlay, que es para hacerle el caldo a Peter Lim con el tema del pelotazo inmobiliario con el nuevo estadio o con el viejo. Realmente Ron Gourlay, y yo creo que lo está demostrando, no ha aplicado nada de su conocimiento que podría tener, no lo sé, en el mundo del fútbol. Otra cosa relevante es que ha dejado pasar, creo que fue una ventana de fichajes y creo que fueron seis o siete meses para tener scouting en el extranjero. No tenía, vino y no montó ningún equipo de scouting pero es que a día de hoy no tiene scouting en España. Dice que lo está buscando, que está buscando una persona que pueda ser como el secretario técnico aquí en España. El scouting a día de hoy que va a ser ya un año que está aquí. Así que no, ninguna confianza.

- ¿Cómo calificaría la temporada del Valencia? La salvación está casi conseguida ya pero hubo momentos en que parecía que se enganchaba a Europa...

- La temporada es tremenda porque el salvarse o no salvarse depende siempre de si te das cuenta de intangibles o no, de detalles, pero la realidad es que está viviendo en la cuerda floja y cualquier año la moneda cae hacia el otro lado. El Valencia la jornada pasada tenía los mismos partidos ganados que Sevilla, Levante, Elche... así que no está casi conseguida. Si el Valencia encadena dos o tres derrotas vuelve a estar ahí abajo. Entonces, la verdad es que la temporada es muy mala, como suele ser habitual. El futuro es muy malo mientras en lo institucional y el interés de Peter Lim sea el de hacer dinero a costa del Valencia y no gestionar un club de fútbol que esa es la realidad.

- Hace tiempo se escucharon ciertos rumores de venta del Valencia pero se apagaron, ¿No hay movimientos en ese sentido?

- Se oyen rumores, a veces interesados porque interesan para calmar a la opinión pública y decir 'no, no pero ya se va a ir, cuando le den las licencias se irá, cuando empiece la obra se irá...', pero nada, yo creo que mientras para él, el Valencia sea un negocio lucrativo, y lo es, él va a estar aquí, porque para eso lo compró.

Corberán, un entrenador funcionario, como tantos otros en el pasado

- ¿Qué me puede decir de Corberán? Está muy discutido por la afición... ¿Cree que seguirá la próxima temporada?

- Corberán yo creo que es más de lo mismo. ¿A qué me refiero? A que viene con unas condiciones muy claras. Por ejemplo, Anil Murthy, el presidente que tuvimos hace un tiempo con Peter Lim, lo decía claramente, que ellos lo que querían eran funcionarios. Lo dijo así textualmente, un entrenador funcionario, está en Google. Él dijo que querían funcionarios que acataran las órdenes y que por eso se tiró a Marcelino en su momento, porque no cumplía. Si te das cuenta, con Baraja, con Gattuso, con Corberán, lo que han priorizado es esto. Que sean entrenadores que callan, que aceptan cualquier cosa, aunque no se les hagan plantillas, aunque no les traigan los refuerzos, aunque sea la lucha por el descenso, es lo que quieren y Corberán juega ese juego. Por eso es alguien más dentro de la camarilla de gente que está matándo al Valencia.

Entonces, él tenga o no tenga más conocimientos o más actitud como entrenador, actitudes como entrenador de fútbol, me importa poco cuando todo lo condiciona a no ofender al dueño, a no molestar a quien le ha puesto ahí, a no ser sincero, a no decir las cosas con claridad, si eso va contra el dueño. Entonces, es un colaboracionista más. Y, además, será justicia poética, pero eso acaba lastrándolos, acaba matándolos. No tienen los arrestos, no tienen la dignidad para ser claros y ser sinceros, aunque eso les pueda enfrentar al máximo accionista. En el pecado llevan la penitencia, eso mismo es lo que hace que acabe matándolos a todos ellos. Porque, además, no tienen ningún pudor Peter Lim y su gente en cortar cabezas para acallar a la masa, a la afición valencianista.

- Claro, el Valencia Club de Fútbol históricamente tiene una posición, y también socialmente. La ciudad, Valencia, el fútbol, España... Evidentemente es un club apetecible, pero yo creo que los futbolistas cuando llegan aquí se ven la realidad, y los entrenadores también se ven en qué han convertido, cómo han empequeñecido este club porque nosotros, los aficionados, lo vemos claramente, han empequeñecido el club a un nivel brutal. Hemos perdido, Cañizares lo decía, que no habíamos perdido la categoría del fútbol, pero sí que habíamos perdido la categoría como club, porque estamos comandados, dirigidos por gente que no tienen ningún respeto, ni por la entidad, ni por el fútbol.

- ¿Qué le pareció ver a Soler y Guedes ganar la Copa con la Real Sociedad? ¿Le recordó a la Copa de 2019?

- Lo de Soler y Guedes enlaza con esto. Soler y Guedes y tantos otros, Marcelino cuando se fue, ahora está el director deportivo, Mateu Alemany en el Atlético de Madrid, es gente que tenía un nivel y tenía una implicación y tenía una profesionalidad de la que estábamos acostumbrados a tener en clubes como Valencia, clubes con esta envergadura. Y Peter Lim y su gente lo que han hecho ha sido deshacerse de todo esto. Ellos, a diferencia de cómo se gestionan bien las sociedades, que tienes que rodearte de gente buena, a ellos es justo lo contrario. La gente profesional y la gente cualificada les molesta. Ellos necesitan rodearse de gente colaboracionista, gente que les aplauda y les diga que sí a todo. Y esa es la realidad.