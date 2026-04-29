Mista dice lo que piensa todo el valencianismo: "Con poco que se hubiera apretado se habría ido a Europa, es la más barata de los últimos 10 años"

El que fuera el delantero del Valencia del doblete de la 2003/2004 repasa la temporada del equipo, la competencia en la delantero del club che y la oportunidad perdida para entrar en Europa

Miguel Ángel Ferrer Mista es uno de los delanteros que ha pasado por Mestalla que mejor recuerdo ha dejado entre la afición che, sobre todo porque en la temporada 2003/2004 contribuyó con sus 19 goles en LaLiga a levantar el último título liguero del Valencia, así como otros cinco tantos en la Copa de la UEFA, incluyendo uno en la final frente Marsella, firmando un doblete histórico el equipo de Rafa Benítez.

Por eso, cuando el de Caravaca de La Cruz habla sobre los delanteros actuales del Valencia, siempre hay que escuchar con atención, y es que el murciano no entiende el motivo de que Hugo Duro haya perdido la titularidad en los últimos partidos, en detrimento de Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

"No entiendo por qué Hugo Duro ha dejado de ser el delantero principal, es un chico que lo estaba haciendo bien, marcando goles, es el máximo goleador del equipo. Está claro que el entrenador sabe más que nadie, pero me sorprende que un delantero que hace goles pierda la titularidad. Sadiq sí, es un delantero que ofrece cosas diferentes y, por suerte, para el Valencia CF hace goles", ha dicho sobre la competencia en la delantera.

Aunque el exvalencianista lo tiene muy claro: "Yo soy muy de Hugo Duro, me gusta lo que ha demostrado en situaciones complicadas y cuando no tiene miedo a llamar a las cosas por su nombre. También hay que decir que Sadiq es un buen delantero, que está dando mucho, no tengo nada en su contra, pero es una posición en la que suele ser una cosa u otra, y discrepo en cuanto a que Hugo haya dejado de jugar".

La lucha por la permanencia

En su intervención en 'La Banda' de À Punt Esports, Mista también ha hablado sobre la temporada del Valencia en líneas generales, reconociendo que no esperaba ver al equipo tan abajo. "No pensaba que se llegaría a estas alturas jugándose el descenso. Para mí, definitivamente ha conseguido la permanencia, pero hay plantilla para haber estado más arriba, aunque las circunstancias son las que son, y otro año más parece que el Valencia no va a alcanzar una competición europea, que es la ilusión que teníamos los valencianistas", ha recordado el exdelantero.

Pese a todo, cree que el Valencia, de haber sido más regular, podría haber luchado por puestos europeos. "Europa no está lejos, además, en los últimos resultados negativos que ha podido tener el equipo, con un par de victorias se hubiese enganchado y retomado la ilusión de todo el mundo, haber llegado a Europa no hubiese sido tan descabellado", ha reconocido.

La continuidad de Carlos Corberán

"La política que sigue el club es que tratan de tener estabilidad, estaba claro que, sin caer en descenso, el entrenador no correría peligro. Otra cosa hubiese sido el tocar posiciones de descenso, el club hubiese tomado medidas en una situación mucho más compleja. La permanencia del entrenador ha sido la política del club, no meterse en líos y dejar que acabe la temporada".

Denota falta de ambición en el Valencia

"Se ha cambiado el discurso con el paso de los años, antes cuando se presentaba a un jugador de ataque este decía: 'voy a marcar 20 goles este año'. Se preveía cierta ambición por llegar a cotas importantes. Ahora se quieren curar en salud, no salirse del discurso de la permanencia. Con poco que se hubiera apretado se habría ido a Europa, quizá esta es la Europa más barata de los últimos 10 años".