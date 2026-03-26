Hugo Duro, delantero del Valencia: "Si el equipo está bien y yo estoy bien, creo que puedo superarlo y debe ser mi objetivo personal"

El delantero del Valencia espera superar la barrera de los 13 goles esta temporada. Para ello, hace un llamamiento a la afición y a sus compañeros ya que señala que es un futbolista que "necesita también de todo el mundo"

El Valencia se aleja del descenso y afronta la recta final de LaLiga con confianza tras haber derrotado al Sevilla. Con 7 puntos respecto al descenso, los valencianistas respiran aliviados y con la confianza puesta en la plantilla che, que ha mejorado sus números en una segunda vuelta que vuelve a salvar los muebles de Mestalla. Quién también ha vuelto a ser decisivo, una temporada más, ha sido Hugo Duro que vuelve a ser el máximo anotador del Valencia y va camino de batir su mejor marca.

Hugo Duro y la barrera de los 13 goles en una temporada en el Valencia

El máximo goleador del equipo con nueve goles, se mostró contento con su momento de forma, pero afirmó que quiere superar la barrera de los trece tantos, su récord anotador que alcanzó en la campaña 2023-24. "Ha habido tramos que he jugado yo, Lucas o Sadiq. Intento aprovechar al máximo los minutos que tengo, hacer los máximos goles. Estoy contento, pero quiero más. Tengo la barrera de los 13 goles. Sé que quedan 9 partidos. Si el equipo está bien y yo estoy bien, creo que puedo superarlo y debe ser mi objetivo personal", aseguró el delantero del Valencia que, en una entrevista con el club valencianista, reconoció que se le ponen "los pelos de punta" al leer el dato de que es el delantero español con más goles (33) en Primera División en las tres últimas temporadas. "Me sorprende, no creía que pudiera llevar más goles que Oyarzabal, Ayoze y Ferran Torres. El dato me llena de alegría, es la recompensa al trabajo también de mis compañeros y de todo el mundo. Soy un jugador muy trabajador pero que necesita también de todo el mundo, de los compañeros", dijo.

Hugo Duro refuerza su relación con el Valencia

Además, valoró su buena relación con el equipo. "El grupo es muy bueno, me llevo bien con todos, me voy de vacaciones con compañeros del equipo. Soy un valenciano más entre mi mujer y los compañeros. Estoy muy contento aquí y cada vez que salgo al campo se me nota", indicó. Por último, Duro habló de su conexión con Mestalla: "Cada aplauso que me dan, cada vez que me llaman, se me hincha el pecho de alegría. Puede parecer algo normal, pero no me acostumbro a que Mestalla me tenga este cariño. Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un club tan grande. Fue un sueño venir cedido un año, imagínate estar aquí cinco años. He sido, soy y seguramente seré el más feliz de estar aquí. Disfruto como nadie de este club, de la ciudad, del fútbol, de Mestalla… Y ver la felicidad en mí y en mi familia no tiene precio".