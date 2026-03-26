El esfuerzo del Valencia para retener a Guido Rodríguez y el ilusionante guiño de su esposa: "Nos tiene en la luna"

El presidente che, Kiat Lim, ha dado su visto bueno para que en los próximos días se le presente una oferta de renovación al mediocentro argentino, siendo consciente de que la misma deberá ir más allá de lo habitual en los últimos tiempos a nivel económico

Guido Rodríguez ha caído de pie en el Valencia. Carlos Corberán le ha dado galones y el argentino está respondiendo con creces, convirtiéndose en una de las claves del resurgir del conjunto che. Pero al mismo tiempo, su gran rendimiento, tras una campaña y media sin protagonismo en el West Ham, le ha devuelto al escaparate, provocando que otros clubes poderosos de Europa le hayan echado el ojo. Por ello, en Mestalla ya se mueven con prisas para tratar de amarrar su continuidad.

Guido Rodríguez, un caso prioritario

Son varios los jugadores que acaban contrato el 30 de junio, incluidos los cedidos, y la entidad valencianista pretende seguir contando con varios de ellos, como Dimitrievski, Cömert, Ramazani o Lucas Beltrán, siendo más difíciles estos dos últimos casos al tener que negociar con sus clubes, Leeds United y Fiorentina respectivamente. Pero el caso del internacional albiceleste ocupa un lugar prioritario.

De hecho, ha sido uno de los temas estrella tratados por el presidente, Kiat Lim, en su viaje relámpago a la capital del Turia. En su agenda estaban subrayadas la visita a Nou Mestalla, piedra angular de su proyecto; la renovación de Corberán, que a priori ha quedado en carrilada hasta la temporada 27/28; y el futuro de Guido Rodríguez.

Ya han comenzando los contactos

Así, antes de marcharse, el hijo del dueño del club, Peter Lim, ha dado su visto bueno a Ron Gourlay para que en los próximos días se presente una oferta de renovación al ex del Real Betis, según Tribuna Deportiva. Antes de dar ese paso hay que conocer las pretensiones concretas del mediocentro, para lo cual ya han comenzando los contactos con sus agentes. Pero en el Valencia son conscientes en cualquier caso de que deberán realizar un importante esfuerzo económico para convencerlo, yendo un paso más allá de lo habitual en la línea marcada desde Singapur en los últimos tiempos.

El papel clave de Corberán

La figura de Corberán, como tantas otras veces, puede ser determinante para convencerlo. El técnico de Cheste ya ha mantenido varias charlas con el argentino para hacerle ver su importancia dentro del proyecto, tratando de ese modo de allanar el camino de su renovación. Pero más allá de dichas conversaciones, son los hechos los que le demuestran al pivote la confianza del entrenador. No en vano, desde su llegada ha disputado 8 partidos, siendo indiscutible en las cinco últimas jornadas de LaLiga, en las que solo se ha perdido dos minutos.

La felicidad de Guido Rodríguez... y de su pareja

Mientras tanto, Guido Rodríguez ha expresado públicamente que se encuentra feliz en la capital del Turia. "En lo personal estoy muy contento, ya que quería jugar, quería venir a disfrutar y creo que es lo que estoy haciendo, disfrutando con mis compañeros del club, del equipo, de la ciudad, de todo... Así que la verdad que estoy muy contento", destacó tras el último partido ante el Sevilla FC.

Unas palabras que han sido refrendadas también por su pareja, Wada Ramón, que ha publicado en sus en redes sociales una imagen suya junto al jugador valencianista y la hija de ambos, Francesca, acompañada de un mensaje sin duda llamativo: "Valencia nos tiene en la luna". De este modo, se cumple una de las premisas que marcó el futbolista para alargar su estancia en Mestalla: encontrar un lugar donde él y su familia se sintieran a gusto. Ahora toca convencerlo con la parte económica.