Corberán ya trata con Kiat Lim su renovación con el Valencia: la duración del nuevo acuerdo

El presidente del club che se encuentra en la capital del Turia y su principal tarea no es otra que dejar pactada la continuidad del técnico de Cheste, que podría firmar por dos temporadas más

En apenas una semana, el Valencia ha pasado de caer ante el colista Oviedo y de nuevo muy negro su horizonte en LaLiga a vencer con solvencia a un rival directo como el Sevilla FC y afrontar la recta final del curso con unas miras muy diferentes. El triunfo por 0-2 en el Sánchez-Pizjuán ha dejado los puestos de descenso a 7 puntos (quedan 27 por disputarse) y ha provocado que la afición che se ilusione de nuevo con la posibilidad de pelear por Europa. No en vano, la séptima plaza que casi asegura ese premio está a solo tres unidades. Pero es que, además, hasta el décimo podría jugar la próxima campaña en competiciones continentales.

La tercera visita de Kiat Lim en un año como presidente

En medio de este momento de calma, y aprovechando el parón liguero, Kiat Lim ha decidido para realizar su tercera visita a la capital del Turia desde que hace un año fue nombrado nuevo presidente de la entidad. El hijo del dueño del club, Peter Lim, apareció por última vez de forma fugaz en diciembre del pasado año, con motivo de la junta de accionistas, en la que respondió a las críticas constantes contra la gestión de Meriton. No se sometió en cambio al juicio de la grada de Mestalla en un partido y tampoco lo hará en esta ocasión.

La hoja de ruta de Kiat Lim

En su lugar, en la hoja de ruta del mandatario valencianista está prevista la realización de un consejo de administración para realizar una valoración tanto deportiva como de las cuentas del club, así como la visita a las obras del Nou Mestalla, la piedra angular sobre la que se sustenta su proyecto de sostenibilidad financiera. Pero entre sus tareas pendientes, la más trascendente es la renovación de Carlos Corberán.

Plena confianza en Corberán pese a las críticas de la afición

El técnico de Cheste viene sufriendo un importante desgaste a lo largo de la presente campaña. Es raro el partido en el que no hay silbidos contra su figura y en los peores momentos la grada ha llegado a pedir su dimisión. Pero en el seno de la entidad confían plenamente en su trabajo, especialmente el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, su gran valedor.

Así, lo primero que ha hecho este martes Kiat Lim, acompañado junto al ex consejero delegado del club, Joey Lim, ha sido visitar la Ciudad Deportiva de Paterna, donde ha seguido de cerca el entrenamiento, ha saludado a algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico y ha visitado dependencias como las de la Academia. Pero lo realmente importante ha sido la reunión que ha mantenido con Gourlay y Corberán.

Quieren que Corberán esté en el estreno del Nou Mestalla

Sobre la mesa se ha incidido en la necesidad de reforzar la dirección deportiva con un especialista en el mercado español, algo ya previsto, tratándose también temas como la continuidad de Guido Rodríguez. Pero según Radio Marca, la gran misión del presidente valencianista en este viaje no es otro que dejar pactada la renovación del actual entrenador hasta la campaña 27/28, pues la idea es que sea él quien esté al frente del equipo cuando el mismo se mude al Nou Mestalla, que se espera vaya de la mano con un salto a nivel deportivo. No han trascendido detalles al respecto, pero se apunta que ambas partes están por la labor de dejar perfilada la ampliación de contrato a falta de la firma, estando la misma muy avanzada.