El problema para la continuidad de Guido Rodríguez

El centrocampista se ha asentado a la perfección en el Valencia CF quien desea que continúe tras esta temporada. El de Sáenz Peña acaba contrato al final de campaña y aún no tiene oferta de renovación por el club de Mestalla que no tendrá fácil retener al argentino debido a que su rendimiento no está pasando desapercibido

Guido Rodríguez ha caído de pie en el Valencia CF. El argentino ha llegado y tras una rápida adaptación se ha consolidado como titular en el equipo que entrena Carlos Corberán lo que ha provocado una mejora que ha hecho que el Valencia CF se aleje de los puestos de descenso a Segunda división y ahora esté muy cerca de las posiciones europeas. El Valencia CF quiere retener a Guido Rodríguez y el argentino se ha mostrado predispuesto a continuar, pero existe un nuevo problema además de que acaba contrato al final de esta temporada y no hay acuerdo: la competencia por su fichaje.

Guido Rodríguez cuenta con el interés de clubes potentes a pesar de que está abierto a renovar con el Valencia CF

La situación de Guido Rodríguez no ha cambiado nada en los últimos días. El Valencia CF y Carlos Corberán, en especial, quieren que siga más allá de esta temporada y el argentino se ha mostrado abierto a continuar más allá de esta temporada tal y como afirmó tras la victoria contra el Sevilla FC.

Guido Rodríguez sólo tiene contrato con el Valencia CF hasta el final de esta temporada y, por tanto, está dentro de los últimos meses de vinculación laboral lo que le permite comprometerse de cara a la campaña siguiente con el club que desee. El Valencia CF está entre sus opciones, pero el club de Mestalla tiene competencia en la carrera por el argentino.

Y es que es cierto que Guido Rodríguez generaba dudas debido a que no tuvo apenas continuidad en el West Ham United, al cual nunca se adaptó, pero le han bastado jugar ocho partidos con el Valencia CF para disipar cualquier atisbo de duda. Este rendimiento no ha pasado desapercibido para otros clubes. Tanto es así que Guido Rodríguez cuenta con el interés de varios equipos potentes de Europa que están por la labor de ficharlo. Lo sabe el centrocampista de 31 años que sabe perfectamente que propuestas no le van a faltar el próximo verano.

El plan del Valencia CF con Guido Rodríguez

Con esta tesitura, el Valencia CF ya sabe que tiene que estar rápido para asegurarse la continuidad de Guido Rodríguez. El club de Mestalla aún no le ha presentado ninguna oferta de renovación, pero el plan es hacerlo en los próximos días. Una propuesta que estudiará el argentino.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, es el que más empeño está poniendo en convencer a Guido Rodríguez que en España y en LaLiga es donde mejor rinde en Europa ya que tanto en el Real Betis antes como en el Valencia CF ahora está demostrando ser uno de los mejores centrocampistas de toda la Primera división.