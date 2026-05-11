El Barça campeón no para: quiere una Liga de 100 puntos y el pleno en el Camp Nou

Tras proclamarse campeones de Liga anoche, el conjunto azulgrana suma 91 puntos y a falta de tres jornadas podrían alcanzar el centenar si ganan todo lo que le queda; Flick ya ha dicho que luchará por ello: "Queremos alcanzar los 100 puntos, es una posibilidad y queremos lograrlo"

El Fútbol Club Barcelona levantó anoche al cielo de la Ciudad Condal la copa de campeón de LaLiga por segundo año consecutivo. El conjunto azulgrana se impuso con claridad al Real Madrid en El Clásico y tras el pitido final el Camp Nou se convirtió en una fiesta entre jugadores y afición.

Este mismo lunes la plantilla blaugrana saldrá a las calles de Barcelona para festejar el título liguero junto a la afición con una rúa que comenzará a las 17:00 horas y se extenderá hasta la noche, pero el campeonato nacional de Liga no para y sigue adelante, y este mismo martes comienza una nueva jornada, la 36ª, en la que todavía hay mucho en juego, incluso para el Barcelona.

Cierto es que lo más importante y preciado ya lo tiene en el bolsillo, que es el título de Liga, pero este Barcelona todavía puede cerrar la temporada a lo grande. El mayor de todos ellos es el poder acabar la LaLiga con la redonda cifra de 100 puntos. A falta de tres jornadas para acabar la temporada, el club blaugrana suma un total de 91 puntos, por lo que necesitaría hacer pleno de triunfos para ello.

Y no es un logro baladí. Solamente dos equipos han logrado alcanzar los 100 puntos en la historia de LaLiga. El primero de ellos fue el Real Madrid de José Mourinho, en la temporada 2011/2012, en una Liga en la que solo perdió dos partidos, empató cuatro y ganó 32 encuentros. El otro equipo que lo consiguió fue precisamente el Barcelona, una temporada después, en la 2012/2013, cuando Tito Vilanova llevó al club azulgrana a ser campeón de Liga con 100 puntos también con 32 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Ahora, el Barça de Hansi Flick puede ser el segundo en la historia del Barça y el tercer de LaLiga en lograrlo, y lo haría además con el récord de triunfos pues ya tiene 30 victorias, superando en este aspecto a Mourinho y Vilanova. Para lograrlo, los hombres de Hansi Flick deberían ganar al Alavés en Mendizorroza, este próximo miércoles, luego al Betis en el Camp Nou y en el último partido liguero al Valencia, en Mestalla.

En este mismo sentido se pronunció Hansi Flick en la rueda de prensa de anoche, asegurando que ahora se ponen este objetivo, el de acabar LaLiga con 100 puntos. "Nos quedan tres partidos más y queremos alcanzar los 100 puntos. Es una posibilidad y queremos lograrlo", reconocía el técnico alemán.

100 goles y plenos de triunfos en casa: otros alicientes

Otro de los retos que puede alcanzar por el camino hasta el final de temporada este Barcelona es el de los 100 goles, algo más complicado ya que implicaría tener que marcar al menos tres goles en cada uno de los tres partidos que le quedan. A estas alturas el equipo de Flick tiene 91 goles a favor, solo 31 en contra, por lo que sus atacantes tendrían que afinar la puntería para alcanzar la centena.También tiene el Barça la posibilidad de acabar LaLiga haciendo pleno de triunfos en el Camp Nou. Suma 18 triunfos en 18 partidos ligueros en el estadio blaugrana, donde ha marcado 54 goles y tan solo ha recibido nueve. Para ello le valdría con ganar al Real Betis, al que recibe el próximo domingo y que podría estar jugándose sellar matemáticamente la quinta plaza de Champions si los resultados no le acompañan en la jornada intersemanal.

Una declaración de intenciones para los implicados en Europa y el descenso

Este voraz apetito del Barcelona por seguir consiguiendo más récords después de haber ganado LaLiga supone un aviso a navegantes, ya que si muchos pudieran creer que Hansi Flick iba a permitir a sus jugadores bajar el pistón, no será así. Evidentemente, puede que la intensidad no sea la misma y Flick aproveche para dar minutos a jugadores menos habituales, pero no piensan ir de paseo a Mendizorroza ni a Mestalla, ni mucho menos en la despedida ante el Betis en el Camp Nou.

Todos estos rivales, ahora mismo, se están jugando la permanencia, en el caso de Alavés y Valencia, y la Champions, en el caso del Betis, aunque es posible que en función de los resultados, Betis y Valencia pueden que no se jueguen ya nada... o sí. Por si acaso, Celta, en el caso del duelo ante el Betis, y Sevilla, Espanyol, Mallorca, Elche, Girona y Levante, en los enfrentamientos ante Alavés y en menor medida Valencia, pueden estar tranquilos, pues el Barça quiere los 100 puntos, aunque evidentemente mejor no esperar favores y hacer el trabajo propio.