La afición del Barcelona 'se lleva' al Real Madrid del Camp Nou a la plaza Cataluña

En la celebración del título de campeón de LaLiga EA Sports, la afición culé apareció con conos en clara alusión al técnico Álvaro Arbeloa. Marc Casadó y Alejandro Balde celebraron el alirón junto a los culés

El Barcelona se alzó este pasado domingo con el título de LaLiga EA Sports, el segundo consecutivo de la mano de Hansi Flick. Los culés vencieron con claridad y sin demasiado impedimento por parte del Real Madrid en un cómodo partido que terminó con 2-0 y con la sensación que los de Arbeloa no podían generarle apenas peligro a los blaugranas.

Tras el pitido final, la alegría se desbordó primero en el césped del Camp Nou y después en la plaza Cataluña, lugar provisional de celebración del Barcelona por las obras en Canaletas. En la celebración, además de numerosos aficionados, hubo dos invitados muy especiales como son los jugadores Marc Casadó y Alejandro Balde. Pero además de los jugadores del Barcelona, la afición culé no quiso olvidarse del Real Madrid y apareció con conos de tráfico en clara alusión a Álvaro Arbeloa y al apelativo que le puso antaño Gerard Piqué.

El Barcelona 'se lleva' a Arbeloa a la celebración en la plaza Cataluña

El Barcelona tenía motivos de sobra para estar alegre este pasado domingo tras conquistar un nuevo título de Liga, ante su público y con el Real Madrid en un Clásico como rival. En la celebración en la plaza de Cataluña estuvo un 'habitual' como Marc Casadó que el pasado año ya se bañó junto a los aficionados culés en la que fue la primera Liga a las órdenes de Hansi Flick.

Pero Marc Casadó no estuvo solo acompañado por los aficionados del Barcelona sino que también estuvo junto a él otro futbolista de la primera plantilla como Alejandro Balde. Ambos hicieron las delicias de los culés congregados en la plaza Cataluña que también aprovecharon para, con un guiño claro al Real Madrid, presentarse en la plaza de Cataluña con varios conos de tráfico con los que hacían alusión al técnico merengue, Álvaro Arbeloa. Marc Casadó publicó en Instagram una foto en la plaza de Cataluña y en ella se le veía con una camiseta del Barcelona.

Dani Olmo, Eric García y Pedri en bicicleta por Barcelona

La imagen de Marc Casadó y Alejandro Balde en la celebración de plaza de Cataluña no fue la única que dejó el alirón culé más allá de los dominios del Camp Nou. Dani Olmo publicó en redes sociales un vídeo en el que se le ve montando en bicicleta por Barcelona junto a otros dos compañeros como Eric García y Pedri.

Al parecer los tres integrantes de la plantilla culé iban de camino al Boris Club, lugar de celebración del título de Liga. Estas dos imágenes son algunas de las muchas que irán saliendo sobre la celebración de un nuevo título de Liga del Barcelona.