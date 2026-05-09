La cómica 'conversación' entre Iker Casillas, Piqué y Macarena Olona con Xabi Alonso y Shakira de por medio

Los ex jugadores de Real Madrid y Barcelona protagonizaron un curioso momento en X (antes Twitter) cuando el primero se decantaba por el tolosarra como técnico de los merengues y el segundo le cuestionaba sobre el 'ganador' de la pelea entre Tchouaméni y Fede Valverde. La política también quiso responderle al catalán con cierta sorna

La relación entre Iker Casillas y Gerard Piqué es el claro ejemplo de cómo debe tomarse el fútbol. El ex del Real Madrid y el ex del Barcelona fueron antaño rivales acérrimos en una serie de Clásicos que pasarán a la historia como los más caldeados de los últimos tiempos. Pero además de defender los intereses de Real Madrid y Barcelona, Casillas y Piqué también pelearon en común con la Selección española.

Con ambos retirados, Casillas y Piqué han protagonizado algún que otro anuncio de televisión y a día de hoy siguen dando juego en redes sociales ya que se suelen responder con cierta frecuencia en redes sociales. La última vez fue el pasado viernes cuando Iker Casillas comentaba cuál había sido su opinión en un acto de LaLiga sobre el que debía ser el entrenador del Real Madrid y Piqué respondía con un tema diferente pero también ligado a la actualidad blanca. El catalán también vio como a la 'conversación' se sumaba Macarena Olona

Iker Casillas apuesta por Xabi Alonso, Piqué le recuerda la pelea en el vestuario y Macarena Olona también responde

Iker Casillas lanzaba un mensaje en X (antes Twitter) en el que declaraba "Me han preguntado en un acto de LaLiga con Movistar Plus cuál sería mi entrenador ideal para el Real Madrid: Xabi Alonso". De este modo, el ex portero del Real Madrid y de la Selección española dejaba claro que bajo su opinión, el tolosarra debería de volver al banquillo del Bernabéu. Curiosamente este sentimiento es compartido por parte de la afición del Real Madrid ya que consideran que se fue injusto con Xabi Alonso y nunca debió ser despedido.

Gerard Piqué, que no necesita demasiado para responderle a su amigo Iker Casillas en redes sociales, aprovechó para poner el foco en el último gran tema de actualidad en el Real Madrid: la pelea entre Tchouaméni y Fede Valverde que ha terminado con una sanción ejemplar por parte del club blanco y con Arbeloa dejando claro que airear lo que ocurre dentro del vestuario no es lo mejor.

Gerard Piqué le dio más picante al comentario de Iker Casillas con una respuesta que poco tenía que ver con Xabi Alonso y el hecho de ser el entrenador ideal para el Real Madrid: "Y quién crees que ganó la pelea"?", tuiteó el ex futbolista del Barcelona y actual dueño del Andorra.

Si el plato no tuviese ya suficientes 'ingredientes' con Iker Casillas, Gerard Piqué, Xabi Alonso, Tchouaméni y Fede Valverde, esta 'conversación' en X vio como la política Macarena Olona se sumaba al hilo para dar otro nuevo giro de guion en la temática del mismo. Macarena Olona se acordaba de la ex de Gerard Piqué, Shakira y de una famosa canción de la artista colombiana: "Shakira. Clara-mente. A tus cosas, campeón", tuiteó Macarena Olona.