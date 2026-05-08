Adidas desafía con Leo Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal y Jude Bellingham a Nike con el histórico anuncio con Ronaldo y Brasil para el Mundial de 1998

Adidas reabre la batalla histórica de los anuncios: Backyard Legends reúne estrellas del deporte, contando también con Beckham, Zinedine Zidane y Del Piero, y la música, reviviendo la esencia que Nike dejó con Ronaldo y Brasil en el Mundial de 1998

Anuncio de Brasil con Nike en el 98 y el de Adidas para el Mundial de 2026.Youtube: @Adidas

Adidas lanzó el pasado miércoles un anuncio para el Mundial de 2026 con una gran variedad de estrellas del deporte, pero también de la música, como Leo Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman o incluso Bad Bunny, en un spot titulado: Backyard Legends.

Esta publicación ha recordado a la que sacó a la luz Nike con Brasil de cara al torneo de selecciones de 1998, con caras ilustres como las de Ronaldo, Romario, Roberto Carlos, Denilson, Dunga y Leonardo.

Además, Adidas ha contado, para el anuncio de este Mundial, con otro elenco de estrellas como el actor Timothée Chalamet, que lidera el mismo pero comparte protagonismo con leyendas del fútbol como Beckham, Del Piero y Zinedine Zidane. Una filmación que trae viejos recuerdos por cubrir la misma esencia que se llevaba antiguamente, como la que protagonizó Ronaldo en el de Nike de 1998.

Brasil x Nike 98: el anuncio que cambió la publicidad: libertad total del director y un Ronaldo desatado en tres aeropuertos

Por un lado, Nike apostó por una gran inversión para que fuese reconocida en el mundo del fútbol en 1998, con unos 50 millones de euros que fueron, en parte, destinados para el anuncio protagonizado por Ronaldo y leyendas de Brasil. Pierre-Laurent Baudey, director de publicidad de la empresa en 1998, explicó que querían "ser la marca deportiva número uno y para eso teníamos que destacar en el fútbol, porque sabíamos que sería difícil hacerlo sin ese deporte".

El director del anuncio, John Woo, les dio libertas a las estrellas de la selección brasileña. Por ello, podemos ver a Ronaldo hacer malabares con el balón, Denilson conduciendo el balón entre la multitud de personas que se encontraban en el aeropuerto. De esta manera, la filmación acaba con un disparo de Ronaldo al palo, tras una serie de regates.

Cabe recordar que el anuncio de Nike con Ronaldo y Brasil se rodó en hasta tres aeropuetos: El de El Prat, el Barcelona, el de Malpensa, en Milán y el de Galeao Internacional, en Río de Janeiro. Desde la Navidad de 1997 comenzó una grabación que se sigue recordando más de 20 años después.

Adidas mezcla barrio y leyendas: Chalamet cuenta con Beckham, Zidane y Del Piero para el anuncio del Mundial 2026

Por otro lado, Adidas ha querido dar un golpe sobre la mesa con su anuncio de cara al Mundial de 2026. Protagonizado por Thimothée Chalamet, la marca alemana ha buscado representar el fútbol de barrio. Para ello, el actor intenta reunir un equipo que pueda enfrentarse a Ruthie, Isaak y Clive, que no han perdido un partido en ese terreno. Para ello, el estadounidense, cuenta, nada más y nada menos, que con Del Piero, Beckham y Zinedine Zidane, leyendas de este deporte.

Tras ello, aparecen otro trío de jugadores: Jude Bellingham, Lamine Yamal y Trinity Rodman, jugadora del Washington Spirit de la Soccer League de Estados Unidos. Además, el actor Thimothée Chalamet ha explicado que "solía soñar con jugar con estos chicos, ya sabes, jugaba en Pier 40 cuando era niño, pensando en los tiros libres de Beckham, los goles de Del Piero y las voleas de Zidane, haciendo mis propias versiones. Me encanta este juego, así que es increíble poder hacer esto con adidas, junto a los mejores de todos los tiempos".

Lamine Yamal encarna el espíritu de Adidas: del parque de Rocafonda al Mundial, jugando con alegría y personalidad

Lamine Yamal, que representa a Adidas con sus botas tanto en el Barcelona como con España, se pronunció tras hacer público este anuncio: "Juego como lo hago por de dónde vengo y por la gente con la que crecí. No importa si es un estadio gigante o el parque de Rocafonda: simplemente juego con alegría y personalidad. No veo la hora de hacerlo en el Mundial de este verano".

El futbolista del Barcelona es un claro ejemplo de lo que quiere presentar Adidas con este anuncio. Lamine Yamal creció en el barrio de Rocafonda, en Mataró, humdilde con parques de tierras que recuerdan al fútbol de anteriores años. "Antes esto era tierra, ahora está prohibido jugar al fútbol", recordaba en una entrevista el joven futbolista del conjunto azulgrana.

Adidas reúne a dos gigantes mediáticos: Messi y Bad Bunny elevan Backyard Legends a un fenómeno global

De esta manera, Adidas ha conseguido que su spot de la vuelta al mundo, gracias a la oportunidad de poder contar con leyendas de la música y del deporte, sobre todo con un Leo Messi y Bad Bunny. El argentino supera los 500 milones de seguidores en sus redes sociales, a diferencia de los más de 54 con los que cuenta el cantante de Puerto Rico.

Bad Bunny, junto con Leo Messi, cuentan con protagonismo en los últimos minutos del anuncio: Thimothée Chalamet les pregunta por la elección de su trío de jugadores, a lo que el futbolista argentino responde que "si ellos no pueden, voy yo". Dos de las figuras con más influencia mediática compartiendo un spot titulado: Backyard Legends.

Adidas reivindica la libertad del juego: Florian Alt defiende que la espontaneidad y la confianza son la verdadera mentalidad ganadora

Florian Alt, Vicepresidente de Comunicación Global de Marca en Adidas, habló de la sensación y el objetivo que se buscaba con este anuncio repleto de estrellas: "Todos recuerdan esa sensación: jugar por el puro placer, sin presión ni expectativas. Con Backyard Legends, celebramos esa libertad. Es un recordatorio de que la confianza en uno mismo y la espontaneidad son la verdadera mentalidad ganadora".

Por ello, Florian Alt, explica que "aunque fomentamos la competitividad, nuestra ambición es inspirar a todos, liberar esa presión jugando con libertad y creyendo: 'You Got This'. Esto es importante tanto para profesionales como para jugadores de base, en todos los deportes y en cualquier parte del mundo. El juego no lo define el escenario, el público o las cámaras. Lo definen quienes juegan con libertad, donde cualquiera puede crear una leyenda".