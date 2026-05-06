El papa León XIV estará en España y ya se conocen los estadios que visitará en junio

Los feudos de Real Madrid (Santiago Bernabéu) y Las Palmas (Estadio de Gran Canaria) además del Estadio donde fueron locales Espanyol y Barcelona (Estadio Olímpico), acogerán del 6 al 12 de junio la visita del pontífice Robert Francis Prevost

España se prepara para recibir entre el 6 y el 12 de junio la visita del papa León XIV. Es la primera vez que el papa estadounidense y peruano visitará España y lo hace después de que Benedicto XVI lo viniese en agosto de 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

La visita del Papa León XIV tendrá tres puntos claves que estarán en Madrid, con los actos programados tanto en el Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid) como en el Movistar Arena (casa de Real Madrid de Baloncesto y del Movistar Estudiantes). El segundo de los puntos claves será Barcelona con el Estadio Olímpico de la Ciudad Condal y por último Gran Canaria donde el pontífice visitará el Estadio de Gran Canaria además de la isla de Tenerife.

El papa León XIV estará en el Santiago Bernabéu, Olímpico de Barcelona y Estadio de Gran Canaria

El papa León XIV ya tiene su agenda preparada para la que será su primera visita a España desde que fuese nombrado cabeza de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025 en la quinta votación del cónclave que se celebró en la Ciudad del Vaticano. León XIV visitará España del 6 al 12 de junio con paradas en diferentes ciudades como son Madrid, Barcelona, Gran Canaria o Tenerife.

Benedicto XVI durante su visita a España en 2011

En el caso de Madrid, el papa León XIV estará en la capital de España desde el 6 hasta el 9 de junio y será el lunes 8 cuando participe en el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte" en el Movistar Arena. Este pabellón acoge normalmente los partidos del Real Madrid de Baloncesto y del Movistar Estudiantes. En la misma tarde del 8 de junio, León XIV visitará el Santiago Bernabéu para un encuentro con la comunidad diocesana.

Las visitas a Barcelona y Gran Canaria del papa León XIV

Será el nueve de junio cuando el papa León XIV visite Barcelona. En el Estadio Olímpico de Montjuic Lluis Companys, que hasta hace pocos meses acogió los partidos como local del FC Barcelona y antaño los del Espanyol durante más de una década, celebrará una vigilia de oración.

Según ha informado la agencia EFE, León XIV se desplazará después de estar en Barcelona a Canarias, donde visitará Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, finalizando su viaje el viernes 12 de junio. En el Estadio de Gran Canaria, donde el equipo de Las Palmas celebra sus partidos como local, se celebrará una misa que oficiará el propio León XIV. Con esta visita del papa León XIV se rompe una sequía de más de 10 años sin que un pontífice pisase suelo español después de que Benedicto XVI fuese el último en 2011.