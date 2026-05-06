Señalan la fecha del fin de la relación de Mbappé con Ester Expósito: "Va a romper ella con él"

Valeria Ros, colaboradora del podcast 'El Recreo' de RTVE Play, ha anticipado que la actriz y el delantero del Real Madrid romperán el próximo 15 de agosto, "algo que le romperá el corazón", refiriéndose al jugador francés

Kylian Mbappé está en el principal foco de las críticas del Real Madrid por sus últimas apariciones a nivel público. Su reciente viaje a Cagliari con su pareja, Ester Expósito, a provocado un terremoto de opiniones e informaciones en torno al conjunto blanco, además de en la propia relación que mantiene con la actriz.

Por ello, Valeria Ros, colaborado del podcast 'El Recreo' de RTVE Play, ha especulado con la posible fecha de ruptura de la pareja que forman Mbappé y Ester Expósito, siendo ésta el próximo 15 de agosto, apuntando incluso que será la actriz la que ponga punto y final a una de las relaciones más mediáticas actualmente.

Mbappé enciende Madrid: baja por lesión y de escapada romántica en Cerdeña

Cabe recordar que el Real Madrid emitió un parte médico el pasado 27 de abril con Mbappé como protagonista, explicando que el francés había sufrido una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El delantero de 27 años, que se retiró con molestias en el choque ante el Betis del 24 del mismo mes, tampoco pudo participar en el encuentro del domingo anterior frente al Espanyol, en el que los de Arbeloa salieron victoriosos.

Sin embargo, las críticas han comenzado a llegar para Mbappé tras las diferentes imágenes que se han hecho virales en Italia con Ester Expósito, mientras el Real Madrid se juega LaLiga en una temporada, probablemente sin títulos por segundo año consecutivo. El delantero francés fue visto en distintos lugares de Cagliari, en Cerdeña, comiendo en restaurantes y entrando y saliendo de este tipo de lugares con su pareja.

Entre críticas y dudas, Mbappé reaparece en Valdebebas con el Clásico encima

Esto provocó que el entorno de Mbappé saliese al paso de las informaciones para explicar lo ocurrido: "Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo".

Tras ello, Mbappé ha sido visto estos días llegando a Valdebebas, con el objetivo de que pueda estar disponible para el Clásico ante el Barcelona de este domingo en el Camp Nou. Sin embargo, en una temporada con más críticas que elogios, el delantero del Real Madrid está a punto de terminar su segunda campaña en Chamartín siendo uno de los principales focos de la afición, que apunta a la falta del compromiso del francés.

Valeria Ros, colaboradora de 'El Recreo': "Ester Expósito no tenía ni dea de quién era Mbappé"

No obstante, en el podcast de 'El Recreo' de RTVE Play han querido hablar de la relación entre Mbappé y Ester Expósito, una de las más mediáticas del momento. En concreto, la colaboradora Valeria Ros quiso hablar sobre la situación actual de la pareja: "Lo que está pasando en esta relación es un comienzo de relación que es superintenso".

En este sentido, la coboradora de 'El Recreo' apuntó, de manera contundente, que "Mbappé está ciego de amor, pero ciego. O sea Ester Expósito, que es como nuestra Scarlett Johansson, le ha vuelto absolutamente loco y no sabe ni lo que está haciendo".

De la misma manera, Valeria Ros afirma que Mbappé "solo puede pensar en ella, ya que está completamente loco de amor. Yo creo que le va a dejar tirando en 3, 2, 1 'action'". Por su parte, la colaboradora explica las primeras sensaciones que tuvo Ester Expósito al comienzo de la relación: "Se lo presentaron y dijo que no tenía ni idea de quién era. Su respuesta fue: 'Perdona, no sé quién eres'".

Por último, la locutora concluye sorprendiendo con el siguiente mensaje: "Yo diría que el 15 de agosto ya están fuera. Y va a romper ella con él, algo que le romperá el corazón".