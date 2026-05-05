El Gobierno atiende a una queja histórica y revoluciona la quiniela

La Liga F da un salto histórico y entra de lleno en La Quiniela, un movimiento que agita el tablero del fútbol español y abre la puerta a un reparto económico inédito. El Gobierno impulsa la medida, el CSD ultima el anuncio y los clubes se preparan para un nuevo escenario en el que la visibilidad, los ingresos y el interés del público prometen dispararse

La Liga F sigue creciendo y ya ha entrado en La Quiniela de manera directa. El Gobierno y, concretamente Pedro Sánchez, ha anunciado una medida en la que se inclurirán cuatro partidos cada semana de la Primera División femenina de fútbol. Este acuerdo, que tendrá luz verde inminentemente, se firma con vistas a la próxima temporada y en la que los diferentes clubes participantes recibirán sus correspondientes ingresos, así como la propia competición,

De esta manera, todo parece indicar que el Consejo Superior de Deportes anunciará hoy martes esta decisión tomada, siendo un hito hístorico para una Liga F que está reconocida como tal desde la temporada 2022-2023.

Pedro Sánchez celebra la entrada de la Liga F en la quiniela y la presenta como un impulso a la igualdad

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha celebrado esta decisión en sus redes sociales: "Hoy damos un paso más para que la Liga F española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina".

El político español ha recalcado, sobre esta nueva medida en la Liga F, que "profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo".

La quiniela abre la caja fuerte: la Liga F, el CSD y los clubes se preparan para el reparto

En este sentido, la aprobación de esta nueva medida por parte del Consejo Superior de Deportes pondrá punto y final a las peticiones por parte del fútbol femenino de unirse en La Quiniela a la Primera y Segunda División española, dónde ya la lleva incorporado años atrás. Por otro lado, el Diario Sport ha apuntado que los 16 equipos que forman la Liga F, que viene de ganarla el Barcelona, podrían repartirse en torno al 15% "de los ingresos destinados al fútbol profesional masculino y femenino".

Cabe recordar que La Quiniela generó en 2023 un total de 160,62 millones de euros, según los datos recogidos en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Por ello, una parte del dinero generado por La Quiniela irá destinado los clubes que componen la Liga F, además de a los equipos de Primera y Segunda División, masculina, sobre los que iba destinados hasta ahora.

Esto aprueba las palabras de Pablo Vilches, CEO de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, en El País hace escasos meses, dónde explicó que iban "a llegar a sectores a los que igual ahora mismo no estamos llegando, y va a provocar interés, evidentemente, porque quienes están apostando se interesarán también por la competición y las condiciones de la misma".

Además, la Asociación de Futbolistas Españolas ha emitido un comunicado destacando y dando de valor a esta medida:

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) quiere destacar y poner en valor el trabajo realizado por el sindicato desde 2019 para que partidos de Primera División (Liga F) tengan presencia permanente en el boleto de La Quiniela, cuya oficialidad ha confirmado en el día de hoy el Gobierno de España.

AFE lleva desde 2019 reivindicando esta medida, cuando lanzó la campaña #QuinielasEnFemenino. El sindicato ha trabajado de forma constante y decidida desde entonces con partidos políticos y diferentes instituciones en la defensa de los derechos e intereses de los y las futbolistas, así como en la mejora de sus condiciones profesionales.

Hay que recordar que junio de 2024, la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados, tras presentar el Partido Popular una Proposición No de Ley, aprobó la presencia permanente de partidos de la Liga F en el boleto de La Quiniela. El trabajo realizado por AFE fue puesto entonces en valor por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.Este logro es el resultado de un proceso prolongado en el tiempo, basado en el diálogo, la negociación y la firme voluntad de avanzar hacia un modelo más justo, igualitario y con mayor proyección para el conjunto del fútbol. Una reivindicación histórica que hoy ya es una realidad.