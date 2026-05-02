Gonzalo Higuaín, ex de Real Madrid, Nápoles o Juventus, sorprende con un drástico cambio de imagen

El futbolista que puso fin a su carrera en Inter Miami en octubre de 2022, fue captado junto a un aficionado en una tienda de deportes de Estados Unidos en un momento que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales

Hablar de Gonzalo Higuaín o como también era conocido, el 'Pipa', es hacerlo de un delantero argentino que marcó goles allá donde fue. En octubre de 2022, Gonzalo Higuaín colgaba las botas de manera definitiva y lo hacía después de tener una carrera que empezó a explotar cuando en el verano de 2007 el Real Madrid pagaba 12 millones de euros de aquel tiempo para traerlo desde River Plate al Santiago Bernabéu.

Higuaín siempre fue un futbolista fornido y que destacó por la capacidad goleadora que demostró tanto en el Real Madrid, donde pasó siete campañas, como en otros conjuntos como el Nápoles, Juventus, Milan, Chelsea o en su última etapa en el Inter Miami de la MLS.

Higuaín fue una auténtica pesadilla para las defensas rivales tal y como demuestran sus 36 goles en la 2015/16 de la Serie A en tan solo 35 encuentros con el Nápoles. En su carrera figuran más de 300 goles en 17 años en la élite. Tras tres campañas en Estados Unidos, Higuaín dejó el fútbol profesional a los 34 años. El argentino sigue viviendo en Estados Unidos y tras la publicación de una imagen junto a un aficionado, la instantánea se ha hecho viral por la imagen tan diferente de cuando era profesional del ex futbolista.

Gonzalo Higuaín se hace viral con su última aparición pública en Estados Unidos

En la imagen se ve a un Gonzalo Higuaín muy cambiado respecto a sus últimas instantáneas en 2022 cuando era jugador del Inter Miami que comanda David Beckham y en el que su compatriota Messi es la gran estrella. En la imagen que ha corrido como la espuma por redes sociales y de la que incluso muchos usuarios han preguntado si es real o está hecha por Inteligencia Artificial, se ve a Gonzalo Higuaín con una poblada barba.

El delantero luce una camiseta de tirantes blanca, pantalón corto y lo que parecen unas chanclas de verano. Higuaín además 'luce' una visible tripa que ni mucho menos debe de ser impedimento para desempeñar sus funciones actuales en Inter Miami. La imagen fue captada en una tienda de deportes de Miami.

Higuaín sigue ligado al fútbol con el Inter Miami

Higuaín, que sigue ligado al deporte practicando padel e incluso disputando algún torneo, no ha abandonado el fútbol ya que en el Inter Miami está llevando a cabo labores de Entrenador de Desarrollo de Jugadores en el cuadro del que es dueño David Beckham.

El delantero argentino, tal y como le ha pasado a otros futbolistas una vez que ha llegado a su retirada del deporte de élite, ha cambiado notablemente su físico aunque no por ello deja de ser sorprendente ver a un futbolista como Higuaín que se retiró en octubre de 2022.