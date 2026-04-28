Fallece Moncho Monsalve, referente histórico del baloncesto español

El exjugador del Real Madrid y seleccionador internacional deja un legado de más de cinco décadas en el baloncesto tras una trayectoria que marcó generaciones dentro y fuera de las pistas

El baloncesto español despide a Moncho Monsalve, fallecido a los 81 años. Nacido en Medina del Campo en 1945, fue una figura clave tanto como jugador del Real Madrid Baloncesto como en su extensa carrera como entrenador en clubes y Selecciones.

Internacional con la Selección española de baloncesto, Monsalve disputó más de 60 partidos y, tras su retirada en 1972, desarrolló una trayectoria técnica que le llevó por numerosos equipos y países, dejando una huella profunda en el desarrollo del baloncesto.

De promesa en San Fermines a leyenda del Real Madrid

La historia de Monsalve en el baloncesto comenzó de forma singular. Fue descubierto durante los Sanfermines de 1962 por figuras clave del baloncesto español, lo que marcó el inicio de su carrera profesional. Tras una etapa inicial en el Atlético San Sebastián, dio el salto al Real Madrid, donde se consolidó como uno de los pívots destacados de su generación.

En apenas cuatro años, contribuyó a una de las primeras grandes épocas del club. Durante su etapa como jugador, conquistó tres Copas de Europa, tres Ligas y tres Copas de España, formando parte de un equipo histórico que cimentó el dominio del baloncesto español a nivel continental.

Internacional y protagonista en la evolución del baloncesto

Monsalve también tuvo un papel relevante con la Selección española, con la que disputó campeonatos europeos, un Mundial y competiciones internacionales como los Juegos Mediterráneos.

Su presencia en el combinado nacional coincidió con una etapa de crecimiento del baloncesto en España, donde comenzaban a sentarse las bases del desarrollo moderno del deporte. Como jugador, destacaba por su altura y su comprensión del juego, cualidades que posteriormente trasladaría a su carrera como entrenador.

Una trayectoria como entrenador marcada por la diversidad

Tras retirarse en 1972 debido a problemas de rodilla, Monsalve inició una larga y prolífica carrera en los banquillos. Dirigió a numerosos equipos del panorama nacional, incluyendo al FC Barcelona Baloncesto, CB Zaragoza, CB Murcia o OAR Ferrol.

Su carrera no se limitó al ámbito nacional. También entrenó en ligas internacionales y dirigió selecciones como Brasil, Marruecos y República Dominicana, ampliando su influencia en el baloncesto global.

Uno de sus mayores éxitos llegó con Brasil, al conquistar el oro en el Campeonato FIBA Américas, consolidando su prestigio como técnico a nivel internacional.

Innovador en la metodología y la enseñanza

Más allá de los resultados, Monsalve destacó por su enfoque innovador en el entrenamiento. Fue reconocido por su metodología basada en la enseñanza y la comunicación con los jugadores.

Defendía una forma de trabajo centrada en la comprensión del juego, alejándose de los métodos tradicionales. Su idea de transmitir conceptos únicamente con palabras reflejaba su visión particular del baloncesto.

Este enfoque le convirtió en una referencia para generaciones de entrenadores, especialmente en el ámbito formativo.

Reconocimientos a una carrera irrepetible

A lo largo de su trayectoria, Monsalve recibió numerosos reconocimientos. En 2010 fue galardonado con el premio Raimundo Saporta por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto.

Su legado fue definitivamente reconocido en 2024 con su ingreso en el Hall of Fame del baloncesto español, un homenaje a más de cinco décadas dedicadas al deporte.

Un legado que trasciende generaciones

La figura de Moncho Monsalve trasciende sus logros deportivos. Su impacto se extiende a la formación de jugadores y entrenadores, así como al desarrollo del baloncesto en distintos países.

Su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y su compromiso con la enseñanza marcaron una trayectoria única, difícil de igualar en el baloncesto español.

Su fallecimiento supone la pérdida de un referente histórico, pero su legado permanecerá en la memoria del deporte.