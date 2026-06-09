De trabajar con 12 años a jugar el Mundial con Argentina: la extraordinaria historia de Facundo Medina

El lateral argentino, nacido en Villa Fiorito, entra en la lista de Lionel Scaloni tras ganarle el sitio a Marcos Acuña y vivirá su primera Copa del Mundo con la Albiceleste, después de una vida marcada por el trabajo infantil, una oportunidad con River Plate y su actualidad en Olympique de Marsella de la Ligue 1

Facundo Medina jugará el Mundial 2026 con Argentina después de una vida que no empezó precisamente cerca del lujo que rodea a la élite. El defensor del Olympique de Marsella, cedido por el Lens, fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni tras ocupar el lugar de Marcos Acuña en la convocatoria.

A sus 27 años, el futbolista nacido en Villa Fiorito alcanza la cita más importante de su carrera. Su historia va mucho más allá de una lista mundialista: trabajó de niño, salió a cartonear con su familia y terminó construyendo un camino que lo llevó de River a Europa y ahora a la Selección campeona del mundo.

Facundo Medina y una infancia lejos del fútbol de élite

La historia de Facundo Medina no encaja en el relato cómodo del futbolista que crece entre academias, representantes y contratos tempranos. Antes de llegar al fútbol profesional, el defensor tuvo que convivir con una realidad mucho más dura en Villa Fiorito, el mismo lugar donde nació Diego Armando Maradona.

En una entrevista concedida a ESPN, Medina contó con naturalidad una parte de su infancia que hoy vuelve a cobrar sentido tras su convocatoria mundialista. “Había que sobrevivir en el barrio. Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos”, recordó.

El defensor explicó que salía a cartonear con sus tíos de lunes a viernes. Iban por la tarde y volvían por la noche. No lo contó desde el drama, sino desde la memoria de una familia que se movía junta para salir adelante: “Teníamos para comer, pero había que mover un poco el lomo”.

River Plate no le dio el debut, pero Talleres le abrió la puerta

Medina se formó en River Plate, pero nunca llegó a debutar oficialmente en Primera. Sí disputó un amistoso en 2016 frente a Olimpia de Paraguay, aunque su camino real hacia el profesionalismo empezó lejos del Monumental. En 2018 fue presentado como refuerzo de Talleres de Córdoba, donde encontró los minutos que necesitaba.

Su evolución no fue lineal. Medina pasó por varias posiciones antes de asentarse como defensor. Empezó como volante, jugó como lateral y terminó consolidándose como central zurdo, una reconversión que explica buena parte de su valor actual para Scaloni.

Sebastián Beccacece cambió el mapa de Facundo Medina

El cambio definitivo llegó en las juveniles de Argentina. Sebastián Beccacece, entonces vinculado al trabajo con la sub-20, lo utilizó como solución defensiva en una línea de tres centrales. Medina respondió bien y empezó a sentirse cómodo en una posición que no había sido la suya de origen.

A partir de ahí, los clubes también comenzaron a verlo de otra manera. Era un central zurdo, agresivo, con salida de balón y capacidad para adaptarse a distintos sistemas. Ese perfil es oro en el fútbol actual. Más todavía para una Selección como Argentina, que puede necesitar variantes durante un Mundial largo, al que la Albiceleste llega con varias dudas.

Lionel Scaloni encontró en Facundo Medina una pieza flexible

El defensor del Marsella puede actuar como central en línea de cuatro, como zaguero izquierdo en defensa de tres o como lateral en situaciones concretas. Esa polifuncionalidad pesa mucho en una lista de 26 futbolistas.

Medina ya había debutado con Argentina en octubre de 2020, en la victoria ante Bolivia en La Paz. Jugó apenas un minuto, pero formó parte de uno de los primeros golpes de autoridad del ciclo Scaloni, cuando la Albiceleste rompió una racha negativa en la altura que duraba desde 2005. Ahora llega su primera Copa del Mundo como uno de esos futbolistas que pueden ser decisivos precisamente porque solucionan problemas.

Lens y Marsella elevaron la carrera de Facundo Medina

El salto a Europa terminó de transformar su carrera. En 2020, el Lens pagó alrededor de cinco millones de dólares por su fichaje, una apuesta importante por un defensor que venía de crecer en Talleres y en las selecciones juveniles argentinas.

En Francia encontró continuidad, exigencia y una liga muy física, ideal para terminar de pulir su perfil. Su agresividad en los duelos, su carácter competitivo y su capacidad para salir jugando le dieron reconocimiento en la Ligue 1.

Después llegó su etapa en el Olympique de Marsella, otro club de presión alta, grada caliente y exigencia diaria. Para Medina, ese contexto no es menor: llegar al Mundial después de competir en Francia le permite presentarse como un defensor hecho, no como una apuesta de emergencia.

Además, su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 con Argentina reforzó su recorrido internacional. Aquella selección cayó en cuartos ante Francia, pero compartió vestuario con nombres que hoy forman parte del grupo mayor, como Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Argentina suma a Facundo Medina para defender la corona mundial

Argentina llega al Mundial 2026 como vigente campeona y con una lista que mezcla continuidad y renovación. Scaloni mantiene la base de Qatar, pero introduce futbolistas capaces de sostener el futuro del ciclo.

Medina pertenece a ese segundo grupo. No es un recién llegado absoluto, pero sí un debutante mundialista. No tiene el recorrido de Otamendi, Romero o Lisandro Martínez, pero ofrece algo que el cuerpo técnico valora mucho: zurda, intensidad y varias posiciones en una sola ficha.